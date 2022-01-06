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Önder Karaveli: Kulübün müzesine bir kupa eklemek gurur verici - Son Dakika

Önder Karaveli: Kulübün müzesine bir kupa eklemek gurur verici

06.01.2022 00:53
Önder Karaveli: Kulübün müzesine bir kupa eklemek gurur verici

Ersin Destanoğlu: 3'üncü kupamı kazandım, bunun için çok mutluyum"Özellikle ilk yarıda oynadığımız pas oyununda zeminin büyük katkısı vardı""Bu kupada Sergen hoca ve ekibinin de büyük payı var"ALİ DANAŞ / DOHA-KATAR,- Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de normal süresi ve uzatma dakikaları...

Ersin Destanoğlu: 3'üncü kupamı kazandım, bunun için çok mutluyum

"Özellikle ilk yarıda oynadığımız pas oyununda zeminin büyük katkısı vardı"

"Bu kupada Sergen hoca ve ekibinin de büyük payı var"ALİ DANAŞ/ DOHA-KATAR,- Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik sorumlusu Önder Karaveli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Karşılaşmanın ilk yarısında kendilerinin etkili olduklarını ifade eden Karaveli, ikinci yarıda ise Antalyaspor'un daha etkili olduğunu ifade etti. Karaveli, "Final gibi bir final oldu. Son ana kadar her şey yaşandı. Heyecan üst seviyedeydi. Bir kazanan olacaktı, Antalya'da biz de çok istiyorduk. Bize, kulübümüze nasip oldu. Bütün ekip, camia çok mutluyuz. Kulübün müzesine bir kupa eklemek gurur verici bir durum ve çok keyifliydi. Antalyaspor'un 3-4-3 formasyonuna karşı biz çok hazırlıklıydık. İlk yarı hem merkezde iyi ayaklarla topa sahip olarak hem de kenarları iyi kullanarak etkili ve iyi oynadık. Rakibimize fazla pozisyon vermedik. Birkaç şut ve duran top. Orada biraz daha yakın olmalıydık. Dengeli bir oyun bekliyordum ama bizim hakimiyetimizde geçen, gol attığımız, belki de ilk yarıda oyunu sonlandırabileceğimiz bir maç haline geldi. Devre arasında oyuncularla konuştuğumuzda asla korumalarını istemedik. Yeni pozisyonlar, üretkenlik istedik. 2'nci yarıda Antalyaspor formasyon değişikliği yaparak çıktı. Daha önce oynadığımız 4-3-3 ile sahadalardı. Bölüm bölüm 2 santrforlu oldular. İkinci yarının büyük bölümünde daha etkin bir oyun ortaya koydular. Ön tarafta da topu koruyamayınca rakip üstümüze geldi. Sonucunda da gol geldi. Gol ben geliyorum diyordu. Biz golü yemeden önce merkezi ikilemiştik. Alex'i oyuna alıp, onu Batshuayi'ye yakın tutmaya çalıştık. Kenar ataklarını doğru kullanan Antalyaspor'a, oyuncularımız da yorulunca formasyon değişikliği yaptık. Merkez savunmayı 3'lü ve 2 kenar bek yaptık. Kenar oyuncuları da savunmada çok destek verdi. Uzatmada daha dengelenir gibi oldu. İki takımda ikinci golü atabilirdi. İki takımda golü bulamayınca, biz alanı savunup, hızlı geçişlerle bunu sürdürmeye çalıştık. Oyuna genç oyuncumuz Emirhan'ı soktuk. Aslında az oynadığı bir bölgeye soktuk. Merkez orta saha oyuncusudur. Ben onun kenarda da etkili oynayabileceğine inanıyordum. Etkili oynadı, arkadan gelen gençlere umut oldu. Maçın 120 dakikası her iki takımın da yorgunluğuyla tamamlandı. Belirlediğimiz oyuncular penaltıları attı, Ersin 2 tane kurtarış yaptı ve kazanan biz olduk" ifadelerini kullandı."ÖZELLİKLE İLK YARIDA OYNADIĞIMIZ PAS OYUNUNDA ZEMİNİN BÜYÜK KATKISI VARDI" Stadyum ve zemin hakkında düşünceleri sorulan Karaveli, "Buradaki sahaya hiçbir zaman unutmayacağım. Kalbimin en güzel yerinde bu sahayı hep saklayacağım. Bence zemin harikaydı. Çok daha fazla seyirci olduğunda ortaya çok daha farklı bir ambiyans çıkacaktır. Özellikle bizim ilk yarıda oynadığımız pas oyununda zeminin büyük katkısı vardı. Ben bu stadı çok beğendim. İyi stat ve iyi organizasyonla burada dünya kupası güzel ve keyifli geçecektir" diye konuştu.Kupa galibiyeti annesine armağan eden Karaveli, konuşmasını söyle noktaladı: "Ben biraz önce sahada yaptığım konuşmada bu galibiyeti Beşiktaş'ı yürekten seven taraftarına, camiasına, oyuncusuna herkese armağan etmiştim. Göreve başladığımdan beri buradan birçok insana teşekkür ettim. Benim için özel bir yeri olan anneme çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gelmem de büyük emeği vardır. Ellerinden öpüyorum. Bu galibiyeti camiamızdan sonra anneme de hediye ediyorum."ERSİN DESTANOĞLU: 3'ÜNCÜ KUPAMI KAZANDIM, BUNUN İÇİN ÇOK MUTUYUM

Kurtardığı iki penaltıyla Beşiktaş'ın kupayı kazanmasında önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu, alınan kupada eski teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibin de büyük katkısı olduğuna dikkat çekti. Ersin Destanoğlu, "Maça iyi başladık. İyi bir 45 dakika oldu. 1-0 öne geçtik. Ancak şansız bir golle maç uzatmalara gitti. Biraz yorulduk açıkçası. Ama iş penaltılara kaldı ben de bir tane kurtardım. Penaltıları iyi attık. 3'üncü kupamı kazandım. Bunun için çok mutluyum. Maça gelirken Rıdvan ile konuştuk. Önder hocanın ilk kupası. Şunu da söylemek istiyorum. Bu kupada Sergen hoca ve ekibinin de çok büyük payı var. Onlarla geçen sene hocamız bize şans verdi. Biz de iyi değerlendirip, 2 kupa kazandık. Dediğim gibi büyük emeği var ona da teşekkür ederim. Önder hocanın ilk kupası. İnşallah Beşiktaş forması altında hep beraber daha nice kupalar kaldırırız" şeklinde konuştu.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Önder Karaveli: Kulübün müzesine bir kupa eklemek gurur verici - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Önder Karaveli: Kulübün müzesine bir kupa eklemek gurur verici - Son Dakika
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