Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı - Son Dakika
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Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Arjantin'deki son görüntüleri sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Arjantin'de ameliyat olan Icardi'nin aksadığı görüldü.

18.12.2024 09:06  Güncelleme: 09:15
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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin Arjantin'de son ortaya çıkan görüntüsü Sarı Kırmızılı taraftarları üzdü. Eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı sıkıntılarla gündemden düşmeyen Icardi'nin özel hayatındaki sorunları Arjantin basınında büyük ilgi görüyor.

Wanda Nara ile arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışan Galatasaray'ın yıldızı diğer taraftan da çocukları için büyük bir hukuk savaşı veriyor.

VELAYETİ ALAMAYI BAŞARDI

Icardi, eski eşi Wanda Nara ile girdiği velayet davasında iki kızının velayetini geri almayı başardı. Icardi'nin mahkemede yaptığı savunmada ortaya çıktı. Arjantan basınında yer alana habere göre Icardi mahkemede, "Wanda gece hayatı yaşayıp gündüz uyuduğu için kızlar hep yalnız kalıyordu. Onları görüntülü aradığımda hep yalnızdılar. Wanda Arjantin'deyken kızlara hem annelik hem babalık yapıyordum" ifadelerini kullandı.

SEKE SEKE YÜRÜDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz haftalarda Arjantin'de ameliyat olan Icardi, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Golcü futbolcunun araba kullanacak durumda olmadığı ve yürürken aksadığı görüldü. Görüntüler kısa sürede Galatasaraylı taraftarlarca sosyal medyada paylaşıldı. Icardi'nin durumunun ciddi olduğunu gören taraftarlar büyük endişe yaşadı.

Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi\'nin son hali içler acısı

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Son Dakika Spor Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • poyraz can:
    maşallah maşallah durumu çok iyi hemen yürümeye başlamış. bizim kayınço aynı ameliyatı oldu 1 ay kalkamadı. Türkiye'ye gel bol bol kelle paça iç 26 3 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    boynuzları ağırlık yapiyordur 11 10 Yanıtla
  • res:
    Amaliyattan sonra normaldir 18 1 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Arkadasina Ettigini cekiyordur 10 8 Yanıtla
  • ali çakmak:
    oe fero sen sus yorum yapma. 14 4 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    barış alperde böleydi dümenden, 12 5 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ne yapacak koscakmi adam ameliyat olmuş yeni kalkmış ne bu fırıncı kurehimi 9 3 Yanıtla
  • Santo Moratti:
    bu icardi sado madocu galiba 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Sana kim dedi arjantide amelyat ol diye sek şimdi Atatürk ne demiş beni Türk hekimlerine emanet edin 6 1 Yanıtla
  • AHMET GÜRCAN KARAN:
    kimin için bu halde icardi Galatasaray için utanılacak bir durum bu şimdi bunu haber diye servis edenler utanmadımı 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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