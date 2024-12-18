Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi\'nin son hali içler acısı

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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin Arjantin'de son ortaya çıkan görüntüsü Sarı Kırmızılı taraftarları üzdü. Eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı sıkıntılarla gündemden düşmeyen Icardi'nin özel hayatındaki sorunları Arjantin basınında büyük ilgi görüyor.

Wanda Nara ile arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışan Galatasaray'ın yıldızı diğer taraftan da çocukları için büyük bir hukuk savaşı veriyor.

VELAYETİ ALAMAYI BAŞARDI

Icardi, eski eşi Wanda Nara ile girdiği velayet davasında iki kızının velayetini geri almayı başardı. Icardi'nin mahkemede yaptığı savunmada ortaya çıktı. Arjantan basınında yer alana habere göre Icardi mahkemede, "Wanda gece hayatı yaşayıp gündüz uyuduğu için kızlar hep yalnız kalıyordu. Onları görüntülü aradığımda hep yalnızdılar. Wanda Arjantin'deyken kızlara hem annelik hem babalık yapıyordum" ifadelerini kullandı.

SEKE SEKE YÜRÜDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz haftalarda Arjantin'de ameliyat olan Icardi, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Golcü futbolcunun araba kullanacak durumda olmadığı ve yürürken aksadığı görüldü. Görüntüler kısa sürede Galatasaraylı taraftarlarca sosyal medyada paylaşıldı. Icardi'nin durumunun ciddi olduğunu gören taraftarlar büyük endişe yaşadı.