Rekorlara doymuyor! Icardi, adını yine tarihe yazdırdı - Son Dakika

Rekorlara doymuyor! Icardi, adını yine tarihe yazdırdı

Son Güncelleme: 07.10.2023 21:50

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı. Bu rekor, daha önce 33 maçta 30 gol atan Diagne'ye aitti.

Süper Lig'de konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi, rekor kırdı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerine Antalya'da da devam etti.

DIAGNE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Icardi, 2007-08 dönemi sonrasında Süper Lig'de 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. Bu rekor daha önce 33 maçta ulaşan Diagne'ye aitti. Icardi bunu 32 maçta gerçekleştirdi.

Onu durdurmak neredeyse imkansız! Mauro Icardi, adını yine tarihe kazıdı

40 MAÇTA 45 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Arjantinli yıldız, bu sezon ise ligde 8 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Icardi, toplamda ise 40 maçta 35 gol, 10 asist yaptı.

Onu durdurmak neredeyse imkansız! Mauro Icardi, adını yine tarihe kazıdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mauro Icardi, Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rekorlara doymuyor! Icardi, adını yine tarihe yazdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rekorlara doymuyor! Icardi, adını yine tarihe yazdırdı - Son Dakika
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