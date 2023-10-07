Rekorlara doymuyor! Icardi, adını yine tarihe yazdırdı

Süper Lig'de konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi, rekor kırdı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerine Antalya'da da devam etti.
Icardi, 2007-08 dönemi sonrasında Süper Lig'de 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. Bu rekor daha önce 33 maçta ulaşan Diagne'ye aitti. Icardi bunu 32 maçta gerçekleştirdi.
Arjantinli yıldız, bu sezon ise ligde 8 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Icardi, toplamda ise 40 maçta 35 gol, 10 asist yaptı.
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