Onu hiç böyle görmediniz! Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı

yıldıray yanık:

Bozma moralini yiğidim bu senin kaçırdığın onlarca penaltıdan birisi sadece. Yapamıyorsun ve atamıyorsun ama ne hikmetse gene sana kullandırıyorlar penaltıyı. Penaltı kaçırmak Ronaldo'nun en büyük futbo tecrübesidir

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