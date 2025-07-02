Onuachu, Trabzonspor için Türkiye\'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski golcüsü Paul Onuachu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer yeniden anlaşmaya vardığı Paul Onuachu'yu sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Türkiye'ye getiriyor.

BU GECE TRABZON'DA

Trabzonspor, bir açıklama yaparak, Onuachu'yu taşıyan uçağın TSİ 19.30'da Amsterdam'dan kalkacağını ve 22.30 – 23.00 civarında da Trabzon'a iniş yapacağını açıkladı.

ONUACHU'DAN VİDEOLU MESAJ

Nijeryalı golcü, bu doğrultuda Trabzonspor ile resmi sözleşmeye imza atmak için şehre doğru yola çıktı. Yıldız oyuncu, uçağın içinden bir video çekerek taraftara mesaj gönderdi. Onuachu, taraftara yolladığı mesajda "Merhaba Trabzonspor taraftarı... Aranıza katılmak için yoldayım. Umarım hepinizi Trabzon Havalimanı'nda görürüm. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor kariyerinde ligde 25 maça çıkan 2.01'lik dev golcü, 17 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek taraftarının sevgisini kazanmıştı.