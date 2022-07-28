Geçtiğimiz haftalarda Yeni Açık TV ekranlarına konuk olan Astrolog Meral Baran şampiyonluk için tahminlerini söyleyip, bir mucize yaşanacağını belirtmişti.
Baran " Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında turu geçecek mi sorusunu da aynı program içerisinde cevaplayan Baran, "Maalesef hayal kırıklığı ile sonuçlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Böylelikle son iki sezonun lig şampiyonunu bilen Baran'ın, bu sezon için yaptığı iki öngörüden ilki tutmuş oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e eleneceğini belirten astrolog bu yılın şampiyonunu da açıkladı - Son Dakika