Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e eleneceğini belirten astrolog bu yılın şampiyonunu da açıkladı

Menajerinin Hadise ile samimi poz verdiğini gören Diva, deliye döndü: Sizi ikaz ediyorum

Terörün kökü kazınacak! Bir ilçemize operasyonlar bitene kadar sokağa çıkma yasağı geldi

ABD değil Ağrı! 30 bin kişinin katıldığı konserin görüntüleri izleyenleri büyüledi

Geçtiğimiz haftalarda Yeni Açık TV ekranlarına konuk olan Astrolog Meral Baran şampiyonluk için tahminlerini söyleyip, bir mucize yaşanacağını belirtmişti.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK

Baran " Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"HAYAL KIRIKLIĞI İLE SONUÇLANACAK"

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında turu geçecek mi sorusunu da aynı program içerisinde cevaplayan Baran, "Maalesef hayal kırıklığı ile sonuçlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Böylelikle son iki sezonun lig şampiyonunu bilen Baran'ın, bu sezon için yaptığı iki öngörüden ilki tutmuş oldu.