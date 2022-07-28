Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e eleneceğini belirten astrolog bu yılın şampiyonunu da açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e eleneceğini belirten astrolog bu yılın şampiyonunu da açıkladı

28.07.2022 09:16

Gelecekte ne olacağını tahmin eden astrologlar bir kesimin ilgisini üstünde toplamayı başarıyor. Dün akşam Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe'nin hayal kırıklığına uğrayacağını söyleyen astrolog Meral Baran bu sezon Galatasaray'ın şampiyon olacağını iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda Yeni Açık TV ekranlarına konuk olan Astrolog Meral Baran şampiyonluk için tahminlerini söyleyip, bir mucize yaşanacağını belirtmişti.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK

Baran " Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"HAYAL KIRIKLIĞI İLE SONUÇLANACAK"

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında turu geçecek mi sorusunu da aynı program içerisinde cevaplayan Baran, "Maalesef hayal kırıklığı ile sonuçlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Böylelikle son iki sezonun lig şampiyonunu bilen Baran'ın, bu sezon için yaptığı iki öngörüden ilki tutmuş oldu.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e eleneceğini belirten astrolog bu yılın şampiyonunu da açıkladı - Son Dakika


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