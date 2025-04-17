Resmi açıklama geldi! Süper Lig'deki takım sayısı değişecek - Son Dakika
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Resmi açıklama geldi! Süper Lig'deki takım sayısı değişecek

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Türkiye Futbol Federasyonu resmi siteden yaptığı açıklama ile pandemi döneminde yükselen profesyonel takım sayısını düşüreceğini açıkladı. Yapılan açıklamada gelecek sezon Süper Lig 18 takım ile oynanacak.

17.04.2025 14:53
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Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig'de 18 takımın mücadele edeceğini açıkladı. TFF ayrıca alt liglerdeki planlanan takım sayısını da duyurdu.

GELECEK SEZON SÜPER LİG'DE 18 TAKIM OLACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiş; toplantıda profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alınmıştır.

Profesyonel futbol liglerindeki takım sayısı, 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynanırken; COVID-19 salgını nedeniyle Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebiyle sezon sonunda küme düşme uygulanmamıştır. 2020-21 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145'e çıkmıştır.

2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır.

Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, aşağıdaki görselde sezonlara göre belirtilen düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir" ifadeleri yer aldı.

Önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig'de 18 takım mücadele edecek
Önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig'de 18 takım mücadele edecek
Resmi açıklama geldi! Süper Lig\'deki takım sayısı değişecek
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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmi açıklama geldi! Süper Lig'deki takım sayısı değişecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Çiçek:
    FB li olarak yazıyorum bırakın 18 i 2 ye düşürün GS FB oynasın dursun ligin kalitesini bitirdi bu iki takımın kavgaları CHP AKP gibi oldu 2 ye böldü milleti 52 8 Yanıtla
  • Ercan Aydın:
    zaten geçen sene sezon başlarken biliyorduk bunu!! sezon başı düşecek çıkacak takımları hesaplarsak 18 takım olduğunu 18 0 Yanıtla
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