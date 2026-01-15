Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi - Son Dakika
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan\'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi
15.01.2026 16:45
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'teki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Hakim, sanıkların haksız tahrik altında basit yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'teki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

OOSTERWOLDE VE MERT HAKAN DAHİL 5 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık, 'haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karara göre Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 'haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 19 Mayıs'ta RAMS Park Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında olay çıktığı anlatıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile Metin Öztürk ve Erden Timur'un avukatları aracılığıyla savcılığa yaptıkları müracaat üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen iddianamede, sahada görevli polis memurlarının yaka kamera kayıtlarının Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden istendiği, gelen görüntülerin incelendiği ve kayıtların sessiz olduğu belirtildi.

İddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve soruşturma dosyasına sunduğu sağlık raporunda "servikal vertebra" (boyun kırığı) olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Çelikkıran'ın doktor raporlarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği ve sağlık durumuna ilişkin rapor aldırıldığı belirtilen iddianamede, rapora göre Çelikkıran'da tespit edilen C5 vertebra spinöz proçes kırığın, yaşamını tehlikeye sokmayan ancak basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, yaşam fonksiyonlarına orta derecede etkisi olduğunun bildirildiği aktarıldı.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darbettikleri ifade edildi.

Hulusi Belgü'nün arbede sonrasında Çelikkıran'ın arkasından gelerek saçını çektiği ve sırt kısmına vurduğuna dikkati çekilen iddianamede, şüphelilerin iştirak halinde müştekiye karşı suç işledikleri kaydedildi.

İddianamede 5 sanığın, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi
