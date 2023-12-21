Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi

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Trendyol Süper Lig'de pazar günü büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesinde iddaa.com'daki oranlar da belli oldu.

FAVORİ FENERBAHÇE

Karşılaşmaya sahasında çıkacak Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran belirlendi. Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.73 olarak açıklandı. Beraberliğe ise 3.50 oran verildi.

ORANLAR "GOL OLACAK" DİYOR

Dev derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken, 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu. Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.