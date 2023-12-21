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Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi - Son Dakika
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Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının iddaa.com'daki oranları belli oldu. Ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.08, konuk takım Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 2.73 olarak belirlendi. Beraberlik oranı 3.50 olarak ilan edildi. İşte dev karşılaşmanın diğer oranları...

21.12.2023 - 17:19,  Güncelleme: 17:30
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Trendyol Süper Lig'de pazar günü büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesinde iddaa.com'daki oranlar da belli oldu.

FAVORİ FENERBAHÇE

Karşılaşmaya sahasında çıkacak Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran belirlendi. Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.73 olarak açıklandı. Beraberliğe ise 3.50 oran verildi.

ORANLAR "GOL OLACAK" DİYOR

Dev derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken, 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu. Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.

Oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (5)
  • mert çelik: her durumda toplanan para,dagıtılandan fazla,paralar kıme kalıyor merak ederım Yanıtla 0 0
  • Bulent Cebeci: SKOR VERDİM : FB 3 GS 0 Yanıtla 7 22
  • Ender Kervancıoğlu: Bu oranlardan Galatasarayın daha güçlü takım olduğu anlaşılıyor. Bu oranlara göre endesk yaparsanız Galatasarayın evinde oynansaydı Galatasarayın galibiyet oranı 2.00'nin altında olur. Yanıtla 39 29
  • FATİH ŞAHİN: Ev sahibi olduğu için oranı öyle Yoksa favorinin Galatasaray olduğunu herkes biliyor. Yanıtla 49 58
  • Murat Eri : Doğru doğru hakem faktörü var geriye dönük 16 maçta ve dünkü Karagümrük maçı gibi haklısın 10 8

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi - Son Dakika
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