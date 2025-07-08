Orkun Kökçü\'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin bir numaralı ismi olan Orkun Kökçü için sıcak bir gelişme yaşandı.

''BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM

Beşiktaş ile anlaşmaya varan 24 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü, Benfica yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Orkun'un Benfica yönetimine "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Her türlü fedakarlığa da hazırım." dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMA TAMAM

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, oyuncu ile anlaşmaya varılmasının ardından Orkun Kökçü'nün ailesi ile birlikte Benfica'ya takımdan ayrılmasına izin verilmesi için baskıya başlandı. Serdal Adalı, 24 yaşındaki yıldızın zorunlu satın alma ile kiralamak veya anlaşmaları halinde bonservisle satın alabileceklerini Benfica'ya iletti.