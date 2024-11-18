Orkun Kökçü Türk futbol tarihine geçecek

Spor

Özgür Özel\'i daha önce böyle görmediniz

Premier Lig devi Liverpool'un takibinde olan milli yıldızımız Orkun Kökçü, teknik direktör Arne Slot ile de oldukça yakın. Feyenoord döneminde teknik direktörlüğünü yapan Slot hakkında "Babam gibidir." açıklamasını yapan Kökçü için Liverpool, Benfica ile transfer konusunda anlaşmaya yakın.

80 MİLYON EURO

Mirror'da yer alan haberde, Benfica'nın 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Orkun Kökçü'yü 80 milyon euroya bırakabileceği iddia edildi. Liverpool'un bu rakamı vermeyi kabul etmesi durumunda Orkun Kökçü, bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçmiş olacak.