Orkun Kökçü Türk futbol tarihine geçecek - Son Dakika
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Orkun Kökçü Türk futbol tarihine geçecek

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Feyenoord döneminden Arne Slot ile yakın ilişkisi bulunan Orkun Kökçü'nün Liverpool'a transferi gündem oldu. Milli futbolcu, Slot için 'Babam gibidir. Beni, ben yapan hocadır' ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrası Benfica'nın Orkun Kökçü için Liverpool'dan talep edeceği rakam duyuruldu. Eğer transfer bu rakama gerçekleşirse, Türk futbol tarihinde yeni bir rekor kırılacak.

18.11.2024 13:39
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Premier Lig devi Liverpool'un takibinde olan milli yıldızımız Orkun Kökçü, teknik direktör Arne Slot ile de oldukça yakın. Feyenoord döneminde teknik direktörlüğünü yapan Slot hakkında "Babam gibidir." açıklamasını yapan Kökçü için Liverpool, Benfica ile transfer konusunda anlaşmaya yakın.

80 MİLYON EURO

Mirror'da yer alan haberde, Benfica'nın 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Orkun Kökçü'yü 80 milyon euroya bırakabileceği iddia edildi. Liverpool'un bu rakamı vermeyi kabul etmesi durumunda Orkun Kökçü, bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçmiş olacak.

Orkun Kökçü Türk futbol tarihine geçecek

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Son Dakika Spor Orkun Kökçü Türk futbol tarihine geçecek - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • OE ferat:
    bu OCferad ve an nessi ne madara oldu la zavallıcık :D:D:D takımı ezik, karakteri ezik, annn nessi herkesin dilindee zavallı halde kaldı bari bacc ısııı sağlam kalsaydı :D:D:D:D:D 26 1 Yanıtla
  • OE ferat:
    80 ne la, 80 OESalimBozukAnn nesini fazla gelir o kadar değil yazıktır :DD:D 8 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Başka standartlarda yetişip kendini parlatan gençler Türkiye tarihine neden geçiyor? Pasaportu Türk diye mi sadece? Katma değer konusunda üzerimize yok maşallah :)) Hazıra konar artistliğimizi de yaparız diyorsunuz yani 0 0 Yanıtla
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