UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica'yı konuk eden Barcelona, rakibini 3-1 mağlup etti ve toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.
Müsabakanın ilk 15 dakikası ilginç anlara sahne oldu. Mücadele öncesinde oruçlu futbolcular için oyunun durdurulması kararı alınırken, Orkun ve Kerem'in yanı sıra Barcelona'dan Lamine Yamal da maça oruçlu başladı. Hakem François Letexier, maçın 7. dakikasında oruçlu futbolcular için oyunu durdurdu. Daha sonra Orkun Kökçü, Fransız hakemi uyardı ve iftar saatinin gelmediğini belirterek molayı erteletti. Bu gelişme üzerine karşılaşma yeniden başladı.
Hakem Letexier, daha sonra 15. dakikada bir kez daha oyunu durdurdu. Bu dakikada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra yedekteki Zeki Amdouni ile Barcelona'dan Lamine Yamal ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ansu Fati oruçlarını zamanında açtı.
İspanyol devine galibiyeti getiren golleri; 11 ve 42. dakikada Rapinha ve 27. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Portekiz ekibinin tek golünü ise 13. dakikada Nicolas Otamendi attı. Öte yandan Rapinha'nın ilk golünde de asisti bulunan Yamal, 1 gol, 1 asistlik performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. (17 yaş 214 gün)
Benfica forması giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü kritik karşılaşmaya ilk 11'de başlarken; 56. dakikada Kerem, 70. dakikada ise Orkun yedek kulübesine çekildi.
Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi, 12 Mart'ta oynanacak Lille - Borussia Dortmund maçının kazanını olacak.
Son Dakika › Spor › Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi - Son Dakika
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