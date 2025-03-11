Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi - Son Dakika
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Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

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Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında milli futbolcumuz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica'yı 3-1 yenerek toplamda 4-1'lik skorla eledi ve adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Orkun ve Kerem, ikinci yarıda oyundan alındı.

11.03.2025 23:11  Güncelleme: 23:39
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica'yı konuk eden Barcelona, rakibini 3-1 mağlup etti ve toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

İLK 15 DAKİKADA İLGİNÇ ANLAR

Müsabakanın ilk 15 dakikası ilginç anlara sahne oldu. Mücadele öncesinde oruçlu futbolcular için oyunun durdurulması kararı alınırken, Orkun ve Kerem'in yanı sıra Barcelona'dan Lamine Yamal da maça oruçlu başladı. Hakem François Letexier, maçın 7. dakikasında oruçlu futbolcular için oyunu durdurdu. Daha sonra Orkun Kökçü, Fransız hakemi uyardı ve iftar saatinin gelmediğini belirterek molayı erteletti. Bu gelişme üzerine karşılaşma yeniden başladı.

Hakem Letexier, daha sonra 15. dakikada bir kez daha oyunu durdurdu. Bu dakikada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra yedekteki Zeki Amdouni ile Barcelona'dan Lamine Yamal ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ansu Fati oruçlarını zamanında açtı.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

YAMAL TARİHE GEÇTİ

İspanyol devine galibiyeti getiren golleri; 11 ve 42. dakikada Rapinha ve 27. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Portekiz ekibinin tek golünü ise 13. dakikada Nicolas Otamendi attı. Öte yandan Rapinha'nın ilk golünde de asisti bulunan Yamal, 1 gol, 1 asistlik performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. (17 yaş 214 gün)

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

KEREM VE ORKUN 11'DE BAŞLADI

Benfica forması giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü kritik karşılaşmaya ilk 11'de başlarken; 56. dakikada Kerem, 70. dakikada ise Orkun yedek kulübesine çekildi.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

BARÇA'NIN MUHTEMEL RAKİBİ

Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi, 12 Mart'ta oynanacak Lille - Borussia Dortmund maçının kazanını olacak.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu\'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi\'nden elendi

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Son Dakika Spor Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gökhan Kara:
    Oruç tut sonra maçı ver yenil sonra o Oruç kabul oldu dersin ibadet işine engel olursa yapma 1 5 Yanıtla
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