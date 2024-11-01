Orkun'un ''Ben en çok neyden korkarım?'' sorusuna Kerem'den mest eden yanıt - Son Dakika
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Spor

Orkun'un ''Ben en çok neyden korkarım?'' sorusuna Kerem'den mest eden yanıt

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Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica kulübünün YouTube kanalında ''Birbirimizi Ne Kadar Tanıyoruz?'' başlıklı bir yarışmaya katıldı. Orkun'un ''Ben en çok neyden korkarım?'' sorusuna Kerem'in ''Allah'tan korkarsın'' yanıtı ise binlerce beğeni ve yorum aldı.

01.11.2024 11:31
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Portekiz ekibi Benfica forması giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, kulüp hesabında eğlenceli bir içerik çekti.

Kulübün YouTube kanalında "Birbirimizi Ne Kadar Tanıyoruz?" şeklindeki bir yarışmaya katılan ikilinin diyalogları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

KEREM'DEN MEST EDEN YANIT

Birbirinden eğlenceli dakikaların yaşandığı Programa damga vuran an ise Orkun'un "Ben en çok neyden korkarım?" sorusuna Kerem'in "Allah'tan korkarsın" yanıtını vermesi oldu. O anlar kısa sürde büyük beğeni aldı.

Orkun\'un \'\'Ben en çok neyden korkarım?\'\' sorusuna Kerem\'den mest eden yanıt

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, YouTube, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun'un ''Ben en çok neyden korkarım?'' sorusuna Kerem'den mest eden yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Balan Guler:
    HELAL OLSUN ATATÜRKÇÜ LAİK BİRİ OLARAK SÖYLÜYORUM . SİZİN GİBİ DEGERLİ KARDESLERİM GENCLERİMİZE GUZEL ORNEK OLUYOR. 43 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Atatürkçü ve laik olan arkadaş laiklik ne demek? 6 22 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Siyasal İslam her yerde beğeni almak uğruna 3 16 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    Ornek genç 15 3 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    Adam gıbı adam gençlışge ornek musluman 9 3 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    ALLAH'tan kormayalım, SEVELİM.. 0 0 Yanıtla
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