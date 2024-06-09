Ortalık yangın yeri! Dursun Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a demediğini bırakmadı - Son Dakika
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Spor

Ortalık yangın yeri! Dursun Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a demediğini bırakmadı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın canlı yayında kendisi hakkındaki söylemlerine sert yanıt verdi. Özbek, ''Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki sefer düşünsün. Bu, tribünlere 30 bin kişiyi toplayıp ligden çekilmeyi gündeme getirip geri vites yapmaya benzemez. Dikkatli olsun'' dedi.

09.06.2024 14:17
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki söylemlerine sert yanıt verdi.

"YALI ÇOCUĞU, DİKKAT ETSİN"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, "Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası! Futbolla, sporla ilgili olmayan tartışmalar! Türk sporuna hiçbir faydası olmayan yayın oldu. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin! Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Bu tribünlere insanları toplayım, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Biraz dikkat etsin" dedi.

"KENDİSİ DESTEDE YOK"

Öte yandan Aziz Yıldırım'a da sert şekilde tepki gösteren Özbek, "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok.

Ortalık yangın yeri! Dursun Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım\'a demediğini bırakmadı

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Son Dakika Spor Ortalık yangın yeri! Dursun Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a demediğini bırakmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (27)

  • V. A.: Tff spor başkanı çıktı konuştu tutmayın küçün enişteyi.. (Beşiktaşlıyım) 106 96 Yanıtla
    Ali AKÇACIK: kucuk enisteniz size cok fazla gelir dostum 91 53
  • Galatasaray Spor kulübü: Fenerbahçe’nin kendi taraftarları bile biliyor bu algıyı kaosu her defasında başarısızlığını birilerinin üzerine atıyor mevcut yönetim 106 26 Yanıtla
    Erol MARASLI: GS önce erdem timuru neden kaçırdı onun hesabını yapsın.herkes kendi kapısının önünü süpürsün 44 39
  • Murat Karaca: Ne olacak kısa süren şampiyonluk gündemini korumak adına çoluk çocuk ağzıyla gündeme tekrar getirmek istemiş, kale almaya gerek yok. Yazık bir tip 31 35 Yanıtla
    Sinan TOPAL: Tarih gerçekleri yazar, Mourinho da gazetelerde yazar ama unutulur gerçek çok açık Galatasaray 24 ??şampiyonluk 9 4 zafer koc: Murat Karaca sen iyi bir öğretmensin. Sosyal bilgilere hakimsin. 8 2
  • Mustafa gültekin: Helal başkanım her zaman yanındayız . 32 24 Yanıtla
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