Ortalık yangın yeri! Dursun Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım\'a demediğini bırakmadı

Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki söylemlerine sert yanıt verdi.

"YALI ÇOCUĞU, DİKKAT ETSİN"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, "Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası! Futbolla, sporla ilgili olmayan tartışmalar! Türk sporuna hiçbir faydası olmayan yayın oldu. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin! Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Bu tribünlere insanları toplayım, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Biraz dikkat etsin" dedi.

"KENDİSİ DESTEDE YOK"

Öte yandan Aziz Yıldırım'a da sert şekilde tepki gösteren Özbek, "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok.