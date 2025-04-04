Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ortalığı karıştıracak Mourinho yanıtı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ortalığı karıştıracak Mourinho yanıtı

Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye ortalığı karıştıracak Mourinho yanıtı

Galatasaray, derbiden sonra Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı olaya ilişkin açıklama yayınlayan Fenerbahçe'ye çarpıcı bir yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu açıklamada "Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz" ifadelerini kullandı.

04.04.2025 15:43
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-1 kazanarak yarı finale yükseldiği Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya gündemine oturmuştu. Sarı-kırmızılılar, Mourinho ile ilgili bir açıklama yayınlayarak sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yaptığı açıklamaya karşılık verdi.

"UTANÇ DUYUYORUZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

"Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü"

Ortalık yangın yeri! Galatasaray Mourinho'ya ateş püskürdü

FENERBAHÇE DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?

Fenerbahçe'den yaşanan olay için "Zorunlu açıklama" başlığıyla yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır.

Ortalık yangın yeri! Galatasaray Mourinho'ya ateş püskürdü

NE OLMUŞTU?

Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti.

Ortalık yangın yeri! Galatasaray Mourinho'ya ateş püskürdü

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama yaşanan olaya ilişkin olarak "Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ortalığı karıştıracak Mourinho yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    Okan buruk morinho uzerinden kendini tüm dünyaya tanıtmaya çalıştı ve başarıyor gibi yerde maymun gibide kıvrandi 0 74 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ortalığı karıştıracak Mourinho yanıtı - Son Dakika
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