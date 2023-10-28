 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maçın hakemine tepki yağıyor! Herkes Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonu konuşuyor - Son Dakika

Maçın hakemine tepki yağıyor! Herkes Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonu konuşuyor

Son Güncelleme: 28.10.2023 20:47

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maça 52. dakikada yaşanan tartışmalı pozisyon damga vurdu. Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala'nın Zaha ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalması ve penaltı beklemesine, maçın hakeminin "Devam" demesi gündeme damga vurdu. Pozisyon hakkında binlerce yorum yapıldı ve hakeme tepki yağdı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ

52. dakikada ev sahibi Rizespor etkili geldi. Ceza sahası içinde Mithat Pala, Zaha ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Rizesporlu oyuncular penaltı bekledi fakat maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

HAKEME TEPKİ YAĞIYOR

Rizespor'un penaltı beklediği pozisyona kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, maçın hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

İşte o pozisyon;

Ortalık yangın yeri! Herkes Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonu konuşuyor
Görüntü: beIN SPORTS
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın hakemine tepki yağıyor! Herkes Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonu konuşuyor - Son Dakika


Son Dakika
21:21 Konyaspor'u rahat geçen Adana Demirspor'dan sahasında gol şov
20:52 Son Dakika: Aslan seriyi devam ettirdi! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi
20:25 Maçın hakemine tepki yağıyor! Herkes Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonu konuşuyor
19:29 El Clasico, Real Madrid'in! Bellingham, Barcelona'yı tek başına yıktı
19:24 Hamas'tan İsrail'e takas çağrısı: Filistinli mahkumlar serbest kalırsa elimizdeki esirleri bırakırız
19:18 Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
18:56 İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri yeniden değerlendireceğiz
18:49 Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor! Akdeniz ekibinin hocası da istifa etti
18:37 İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi'ne 1.5 milyona yakın kişi katıldı
18:32 Bayern Münih'in acıması yok! İlk yarı kilidi açamayıp, yarım saatte 8 gol attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 21:30:03. #1.13#
SON DAKİKA: Maçın hakemine tepki yağıyor! Herkes Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonu konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement