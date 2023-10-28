Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.
52. dakikada ev sahibi Rizespor etkili geldi. Ceza sahası içinde Mithat Pala, Zaha ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Rizesporlu oyuncular penaltı bekledi fakat maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
Rizespor'un penaltı beklediği pozisyona kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, maçın hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Maçın hakemine tepki yağıyor! Herkes Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonu konuşuyor - Son Dakika