Osayi-Samuel\'in Trabzonspor maçında yaptıklarına bakın

Yaşar kemal Çanakcı:

TFF ye çağrıdır.Bu adamın Türkiye liglerinde futbol oynamasına izin vermeyin.Bu adam futbolcu değil.Ne hikmetse bu tür futbolcu olmayan şeyler hep FB de.Mert hakan ve bir de eğri bayat var.Bunlarin lisansını iptal et eyyy TFF.