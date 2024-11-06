Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 3-2 sarı-lacivertlilerin kazandığı Fenerbahçe- Trabzonspor maçının yankıları sürüyor.
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntülerde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi Samuel'in Trabzonspor'un penaltı kullanacağı anlarda kramponuyla penaltı noktasını tekmelediği ve Trabzonsporlu taraftarların bu duruma hayli tepki gösterdiği görülüyor.
Son Dakika › Spor › Osayi-Samuel'in Trabzonspor maçında yaptıklarına bakın - Son Dakika
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