Osayi-Samuel'in Trabzonspor maçında yaptıklarına bakın - Son Dakika
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Osayi-Samuel'in Trabzonspor maçında yaptıklarına bakın

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Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın yankıları sürüyor. Mücadeleden günler sonra ortaya çıkan görüntülerde Osayi Samuel'in kramponuyla penaltı noktasını tekmelediği ve Trabzonsporlu taraftarların bu duruma hayli tepki gösterdiği görülüyor.

06.11.2024 16:11  Güncelleme: 16:30
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Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 3-2 sarı-lacivertlilerin kazandığı Fenerbahçe- Trabzonspor maçının yankıları sürüyor.

OSAYI'DEN TARAFTARLARI KIZDIRAN HAREKETLER

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntülerde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi Samuel'in Trabzonspor'un penaltı kullanacağı anlarda kramponuyla penaltı noktasını tekmelediği ve Trabzonsporlu taraftarların bu duruma hayli tepki gösterdiği görülüyor.

Osayi-Samuel\'in Trabzonspor maçında yaptıklarına bakın

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Son Dakika Spor Osayi-Samuel'in Trabzonspor maçında yaptıklarına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Uğur Sertkaya:
    10 sene boyunca dünyanın dört bir yanından tohum getirilmesine rağmen hiç bir mahsül elde edemeyen bahçenin adı nedir Fenerbahçe 63 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    La bu hamsisporla 5sarayın süper ligde işi ne Allah aşkına gönderin bunları trend yola 13 24 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    TFF ye çağrıdır.Bu adamın Türkiye liglerinde futbol oynamasına izin vermeyin.Bu adam futbolcu değil.Ne hikmetse bu tür futbolcu olmayan şeyler hep FB de.Mert hakan ve bir de eğri bayat var.Bunlarin lisansını iptal et eyyy TFF. 33 2 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    şu fenerde bir tane efendi oyuncu olmazmı yaa. hersene aynılar. kartersizlik diz boyu. 31 3 Yanıtla
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