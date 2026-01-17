Osimhen, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı - Son Dakika
Osimhen, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Osimhen, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
17.01.2026 11:21
Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in Galatasaray'a dönüş takvimi netleşti. Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçının ardından Türkiye'ye dönecek olan Osimhen, Atletico Madrid karşısında forma giyebilecek. Galatasaray'ın erken dönüş için yaptığı girişimlere rağmen Osimhen, üçüncülük maçından sonra dönecek. Yıldız golcünün salı günü yapılacak taktik idmanda yer alması ve 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçında oynayabilmesi bekleniyor.

Victor Osimhen'in Galatasaray'a dönüş takvimi netleşti. Nijeryalı golcü, 17 Ocak'taki üçüncülük maçının ardından Türkiye'ye gelecek ve Atletico Madrid karşısında forma giyebilecek.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA SAHADA OLACAK

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas'a elenen Nijerya, bugün (17 Ocak) Mısır ile üçüncülük maçına çıkacak. Victor Osimhen bu karşılaşmada forma giyecek.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın daha erken dönüş için yaptığı girişimlere rağmen Osimhen, üçüncülük maçından sonra Türkiye'ye dönecek.

ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYABİLİR

Osimhen'in salı günü yapılacak taktik idmanda yer alması bekleniyor. Nijeryalı golcünün, 21 Ocak Çarşamba akşamı Atletico Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebileceği belirtildi.

