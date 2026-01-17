Osimhen, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Victor Osimhen'in Galatasaray'a dönüş takvimi netleşti. Nijeryalı golcü, 17 Ocak'taki üçüncülük maçının ardından Türkiye'ye gelecek ve Atletico Madrid karşısında forma giyebilecek.
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas'a elenen Nijerya, bugün (17 Ocak) Mısır ile üçüncülük maçına çıkacak. Victor Osimhen bu karşılaşmada forma giyecek.
Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın daha erken dönüş için yaptığı girişimlere rağmen Osimhen, üçüncülük maçından sonra Türkiye'ye dönecek.
Osimhen'in salı günü yapılacak taktik idmanda yer alması bekleniyor. Nijeryalı golcünün, 21 Ocak Çarşamba akşamı Atletico Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebileceği belirtildi.
