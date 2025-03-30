Osimhen, Beşiktaş derbisi sonrası çılgına döndü - Son Dakika
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Osimhen, Beşiktaş derbisi sonrası çılgına döndü

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Ancak maçın ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Beşiktaşlı taraftarlarla gerginlik yaşadı. Osimhen ve taraftarlar arasındaki sözlü tartışma, ekranlara yansırken, Osimhen'i takım arkadaşı Muslera sakinleştirmeye çalıştı.

30.03.2025 08:32  Güncelleme: 08:47
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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Ancak maçın ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Beşiktaşlı taraftarlarla sözlü tartışma yaşadı.

MAÇ SONU SİNİRLER GERİLDİ

Vodafone Park'ta oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan derbi, Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından Beşiktaşlı taraftarlar galibiyet sevincini yaşarken, Galatasaraylı futbolcular ise büyük üzüntü içindeydi. Ancak bu sırada, Victor Osimhen ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında gergin anlar yaşandı.

Nijeryalı golcünün, tribünlerden gelen tezahüratlara ve sevinç gösterilerine sert tepki verdiği görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde Osimhen'in tribünlere doğru sert bakışlar attığı ve bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa girdiği anlar dikkat çekti.

MUSLERA ARAYA GİRDİ

Gerilimin daha fazla büyümesini istemeyen Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Osimhen'i sakinleştirmeye çalıştı. Tecrübeli kalecinin araya girmesiyle birlikte olay büyümeden yatıştırıldı.

Osimhen, Beşiktaş derbisi sonrası çılgına döndü

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Son Dakika Spor Osimhen, Beşiktaş derbisi sonrası çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Turgut Yıldız:
    osimhen Beşiktaş taraftarı başka taraftara benzemez. Trabzonspor taraftarı gibi inip dayak yemez. inerse seninde diğerlerinide anladın gerisini 8 12 Yanıtla
  • Ankara null:
    sapla osimen SAPLA 9 8 Yanıtla
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