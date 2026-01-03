Osimhen\'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, doğum günü için yaptığı tercihle futbol ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yıldız futbolcunun taktığı elmas süslemeli kolye, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

1,5 KİLO AĞIRLIĞINDA, 986 KARAT ELMAS

Osimhen'in kolyesinin yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında olduğu ve tam 986 karat elmasla süslendiği öğrenildi. Bu dev mücevherin, futbol dünyasında bugüne kadar görülen en büyük ve en gösterişli kolyelerden biri olduğu ifade ediliyor.

"VO9" VE "GOAT" DETAYI

Kolyenin üzerinde dikkat çeken özel detaylar da yer aldı. Tasarımda Nijerya bayrağının renkleri, "VO9" baş harfleri ve "GOAT" (Tüm Zamanların En İyisi) ifadesini simgeleyen bir figür bulunduğu belirtildi.

HEDİYE Mİ, KENDİSİ Mİ YAPTIRDI?

Osimhen'in dev kolyesinin hediye mi olduğu yoksa yıldız futbolcunun kendisi için mi yaptırdığı henüz netlik kazanmadı. Ancak kolye, paylaşılmasının ardından sosyal medyada binlerce yorum aldı.

FİYATI 750 BİN DOLAR

Victor Osimhen'e özel tasarlanan kolyenin fiyatının ise yaklaşık 750 bin dolar olduğu belirtildi. Bu rakamın güncel kurla 32.276.550 TL seviyesine denk geldiği kaydedildi.