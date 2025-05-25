Osimhen\'den Boniface\'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

OSIMHEN'DEN BONIFACE'E MESAJ

Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çektirmesinin ardından orada bekletilen üstü açık otobüse bindi ve liseden Yenikapı'ya doğru yolculuğa başladı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, üstü açık otobüste sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

Bayer Leverkusen'de forma giyen Victor Boniface ile canlı yayında konuşan Osimhen, yıldız oyuncuya "Bu kulüp çok büyük." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarının sevgilisi olan Osimhen, tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken, 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.