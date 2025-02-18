Osimhen\'den Fenerbahçe\'ye gözdağı: Çekinmiyoruz

Ferudun Ozmen:

Bu sezon Avrupa da deplasman da oynadığı maçlarda galibiyetin yok üst düzey takımlarda değil oynadıkları. Şampiyonlar ligi bizim yerimiz deyip Avrupa ligini küçümseyerek geldiğiniz duruma bak. Hiç kusura bakmayın büyük takım falan değilsiniz ülke sınırları içinde ki başarılar size yetiyorsa böyle devam edin. Millat dan önce kazanılan uefa kupası uefa süper kupa için her yıl törenler yapmanızda çok komik real madrid 15 defa şampiyonlar ligi kupası kazanan takım o onlarda böyle şeyler yok çünkü gerçekten büyük takım oldukları için her sezon aynı azimle inançla çıkıp takır takır oynuyorlar. Sizlerde süper lig de birbirbirinize üstünlük kurduk diye böbürlenmeye devam edin.