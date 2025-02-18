Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz - Son Dakika
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Spor

Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz

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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. Osimhen, 'Kazandığımız için mutluyum. Bizim için Fenerbahçe derbisi normal bir maç olacak. Onlardan çekinmiyoruz. Hazırız. Fenerbahçe de iyi bir takım.' ifadelerini kullandı.

18.02.2025 09:04
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Galatasaray'ın dün oynanan zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında mağlup ettiği maçın ardından, sarı kırmızılı takımın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi için göndermeli ifadeler kullandı.

"ÇEKİNMİYORUZ"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Osimhen, "Kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Kazanarak böyle devam etmeliyiz. Bizim için Fenerbahçe derbisi normal bir maç olacak. Onlardan çekinmiyoruz. Hazırız. Fenerbahçe de iyi bir takım" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇTA ASİST YAPMIŞTI

Nijeryalı dünya yıldızı, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Kadıköy deki karşılaşmada Meertens'e göğüsüyle topu önüne indirerek asist yapmıştı. Osimhen, bu kez Sarı-Laciverli ekibe karşı gol katkısı vermek istiyor. Şimdiden gözünü derbiye dikti.

Osimhen\'den Fenerbahçe\'ye gözdağı: Çekinmiyoruz

Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Emin Erol:
    it gibi fenerbahçe den korkuyoruz demiyorda 12 kişi oynuyorsunuz tabi ama fenerbahçe 12 kişiyide yenecek 46 153 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek:
    Hakem benide tutsa tek başıma yenerim fb yi neden çekineyim bende 48 72 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    İlk maçta Kadıköy'de hakeme rağmen gördü kuşu, gösterdi kuşu, yine gereğini yapacaklar Allah'ın izniyle 82 17 Yanıtla
  • Hmurat Tibet:
    ilk maçta gördük hakemi, farka gidecek maçı sabote etti.ağlayarak maç kazanacaklarını sanıyolar.Hakemler olmasa Fener çoktan ligden kopmuştu 69 19 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bu sezon Avrupa da deplasman da oynadığı maçlarda galibiyetin yok üst düzey takımlarda değil oynadıkları. Şampiyonlar ligi bizim yerimiz deyip Avrupa ligini küçümseyerek geldiğiniz duruma bak. Hiç kusura bakmayın büyük takım falan değilsiniz ülke sınırları içinde ki başarılar size yetiyorsa böyle devam edin. Millat dan önce kazanılan uefa kupası uefa süper kupa için her yıl törenler yapmanızda çok komik real madrid 15 defa şampiyonlar ligi kupası kazanan takım o onlarda böyle şeyler yok çünkü gerçekten büyük takım oldukları için her sezon aynı azimle inançla çıkıp takır takır oynuyorlar. Sizlerde süper lig de birbirbirinize üstünlük kurduk diye böbürlenmeye devam edin. 14 46 Yanıtla
  • Ahmet yesil:
    Avrupa'da önüne gelen dösüyor 27 13 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Şikebahçenin hiç bir topcusunda GS de iyi takım diyecek mertlik ve cesaret var mı acaba? 23 5 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Takla atmaya hazirmiyiz gençler en az 8 takla 20 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Rize maçında attığın tokata hakem(!) kırmızı verseydi o maçı tribünden izleyecektin ve doğal olarak puan farkıda 3 olacaktı. 4 7 Yanıtla
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