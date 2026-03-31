Osimhen'den Galatasaray taraftarını mest eden hareket

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlık sonrası aldığı karar, futbol dünyasında takdir topladı. Nijeryalı futbolcu profesyonelliğiyle bir kez daha öne çıktı.

AMELİYAT SONRASI DİKKAT ÇEKEN KARAR

Liverpool maçında kolundan sakatlanan ve operasyon geçiren Osimhen'in, taburcu edildikten sonra evine gitmek yerine kendi isteğiyle hastanede kalmaya devam ettiği öğrenildi.

TEDAVİYE TAM ODAKLANDI

Pazar gününe kadar kulübün sponsor hastanesinde kalacağı belirtilen yıldız futbolcunun, tedavi sürecini en sağlıklı şekilde geçirmek için İstanbul'dan ayrılmama kararı aldığı ifade edildi.

DERBİYE YETİŞMEK İSTİYOR

Şampiyonluk yarışındaki kritik maçları düşünen Osimhen'in, özellikle 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmek istediği ve bu nedenle tedavi sürecini titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

TAKIM İÇİNDE MORAL ETKİSİ

Yıldız futbolcunun bu profesyonel yaklaşımının takım arkadaşları üzerinde de olumlu etki yarattığı ifade edilirken, sarı-kırmızılı camiada moral yükseltti.