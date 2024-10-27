Victor Osimhen İstanbullu oluyor - Son Dakika
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Victor Osimhen İstanbullu oluyor

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen'in İstanbul'dan ev baktığı ortaya çıktı. Tesislere yakın bölgeden ev arayan Osimhen, Icardi'ye de komşu olmaya hazırlanıyor.

27.10.2024 21:17
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Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızı taraftarları heyecanlandıracak bir harekete imza attı.

İSTANBUL'DA EV BAKIYOR

Ocak ayında takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılsa da Nijeryalı santrforun İstanbul'da ev baktığı ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, ilk etapta takım arkadaşları Dries Mertens ve Hakim Ziyech'in de konakladığı rezidansa yerleşmişti.

ICARDI'YE KOMŞU OLACAK

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen ve devre arasında transferi düşünmeyen Victor Osimhen, Kemerburgaz Tesisleri'ne de yakın olması sebebiyle Göktürk tarafından ev bakıyor. Yıldız isim, forvetteki partneri Mauro Icardi'yle de komşu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı. Yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 3 gol 5 de asistlik performans sergiledi. Nijeryalı forvet, attığı goller ve karakteriyle kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda.

Victor Osimhen İstanbullu oluyor

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Son Dakika Spor Victor Osimhen İstanbullu oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • sudem meliss:
    Anlaşıldı Senidee aralarına alıp çevirmişler salıncakta Ferhat Gavatıı Yarın Bu saatlerde Burada Olamıyaksın korkudan 123 1 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    bejekemi kocası olacakmış diye yorumladım. febemin kocası İcardi ye komşu olabilmek bunu gerektirir 54 39 Yanıtla
    Sergen Kapalı:
    annenle birlikte helikopterle bakacaklarmış 0 0
  • Alpi:
    Depocu mode takımını ve seni kimse iplemiyor ısrarla yazıyorsun be tangalı hadi tinere devam yarın akşamı bekle salıncağınız yağlandı Tangalı KLÜP sizi 73 8 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Yarın kobraları bir davinson bir osimhen eline vericek immobibiziyerin 63 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem Beşiktaş seni araya alıpGrup yapmasın yarın toki arenada dikkat et BEŞİKTAŞ bu bsar geçer 15 47 Yanıtla
    Selman Caba:
    ferhat edeb yahuu 6 1
    sudem meliss:
    Anlaşıldı Senidee aralarına alıp çevirmişler salıncakta 2 1
  • Didier Drogba:
    kuşlara geçmiş olsun 37 20 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhat totosu yarın kaybolma koro halinde giricem san 42 13 Yanıtla
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