Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri - Son Dakika
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Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri

Osimhen\'den Okan Buruk\'u zora sokacak Vincic sözleri

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamada, maçın hakemi Slavko Vincic'in adil bir yönetim sergilediğini belirtti.

25.02.2025 13:19
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz tamamlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

"HAKEM ADİL BİR MAÇ YÖNETTİ"

Mücadelenin hakemi Slavko Vincic hakkında konuşan dünyaca ünlü futbolcu, "Hakem adil bir maç yönetti, iyi bir hakem. Şikayetimiz yok, maçı iyi kontrol etti." dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Vincic'in verdiği kararları beğenmemiş ve Türk hakemlerin görev yapması gerektiğini ifade etmişti.

MOURİNHO HAKKINDA NE DEDİ?

"Önemli teknik direktör. Bizim hocamız da çok büyük bir isim. Türk futbolunda harika bir mirası var. Başka takımların teknik direktörleri hakkında konuşmuyorum."

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Vincic'in performansını eleştiren Okan Buruk, "Bu maçın stresi çok farklı. Maçın kalitesi beklenti olarak çok yüksekti. Şampiyonlar Ligi yönetmiş bir hakemin ne kadar kötü bir performans ortaya koyduğunu ve elinin titrediğini gördük. Hiçbir şey yokken üç kere düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Çok kötü fauller verdi. Oyunu çok kötü anlarda durdurdu. Dördüncüyü hiç dinlemedi. Bir el pozisyonu var ikinci yarı. Mert orada nerdeyse voleybol oynadı. Dördüncü el diyor, onu da dinlemiyor. Bu, Türk hakemlerine yapılmış bir saygısızlık. Dördüncü hakem Türk olduğu için dinlenmedi. Maçtan sonra Türk hakemlerinden daha kötü performans sergilediğini kendisine söyledim. Şampiyonlar Ligi, finaller yönetmiş bir hakemin eli ayağı titredi. Maçtan önce kendini öyle kasmıştı ki inanamadım. Yabancı hakem bu durumda maça çıkıyorsa iki takım oyuncularının ne kadar baskı altında olduğunu düşünün. Maçı kazanmak çok önemli ama kaybedilmeyen birçok sene gördük. Gol olmadığı yerde 0-0'a giden maçlarda iki takımın da çok cesur ataklar yapmadığını birçok sene gördük. Bu sene de böyle oldu. Geçen seneyi de bu şekilde sayabiliriz. Hakem devamlı faul çalarak maçı durdurdu. Hakemin performansından çok mutsuzum. Hakemi yükseltiyorsunuz ve çok yüksek bir para verip getiriyorsunuz… Maç 0-0 bitsin de bana da bir şey olmasın diyorsun. Kazanmak isterdik ama bir yandan baktığımızda 6 puanlık avantajımızı 7 puana çıkardık. Bu anlamda kazanamadığımız için üzgünüz. Kendi sahamız olduğu için galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Karşımızda da formda bir takım vardı. Direncimiz ve mücadele gücümüz iyiydi. Biraz üretmekte sıkıntı yaşadık.

Maç maç düşünmek gerekiyor. Perşembe bir kupa maçımız var. Daha sonra pazar günü Kasımpaşa ile maçımız var. Maçlarımıza yine kazanmak için çıkacağız. Zorlu maçlar oynayacağız. Avrupa'da maalesef yokuz. Bu kadro kalitemizle çok daha güçlü olacağız. Morata ve Ismail Jakobs'tan mahrum oynadık. Yunus'u oynatma şansımız oldu. Bu bizim için önemliydi. Bugün üç yeni oyuncumuz vardı. İlk defa birbirleriyle 11'e başladılar. Takımın adaptasyon sürecini de hesaba kattığımızda, haftalar tek maça düştüğünde fiziksel ve mental açıdan daha iyi hazırlanma şansımız olacak. Şu anda hiçbir şey kazanmadık. Avantajımız var. Maçları tek tek düşünüp oynadığımızda bu avantajı kazanmak istiyoruz. Yine şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • emrah bakansız:
    Okanin hakem arkadaşlari gelsin yönetsin okana 1 panalti birde ofsayttan gol versin böyle devam etsin ben olsam bende istemem ki yabancı hakem sok 6 maç 0 puan yabancı hakem olunca Türk hakemlerle her maç eyyam istatistikler ortada buyrun arkadaşlar objektif olun 83 17 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Okan buruk ne konuştuğunun farkındamı ki ne saçmaladığının farkında olsun 73 11 Yanıtla
  • Ersay:
    Yazıklar olsun Fenerbahçe ye şu adamın 3 senedir havasını alamadınız 54 13 Yanıtla
  • Yusuf Doğrucu:
    Bir ara TV gösterdi, Okan Buruk yerinde duramıyor zıplayıp duruyordu. Morinyo sadece bir benzetme yapmış ve o an aklına maymun gelmiş ve maymun gibi demiş. Zıplayan tek canlı maymun mu ? Kurbağa, çekirge, kanguru da diyebilirdi. Çekirge deseydi, çekirge bir zıplar, iki zıplar üçüncü de dünyanın kaç bucak olduğunu görür anlamı mı çıkacaktı ? veya top gibi zıplıyor deseydi başka bir anlam mı çıkacaktı ? Hakem maçı layıkıyla aslanlar gibi yönetti diyorum. Aslanlar gibi dedim, şimdi hakem GS'li mi oldu ? Okan Buruk buluttan nem kapıp yağmur yağdırmaya çalışmasın. Morinyo hakemin yönetimini de beğendi, ama Okan Buruk onu da beğenmedi, çünkü maç adam gibi yönetilince demek ki bir maçta 5 sarı kart görülebiliyormuş bunu anladı, hakem uzaydan gelseydi ne diyecekti acaba ? 35 11 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Hakemler yabancı yerli olsun ama adalet olsun avrupada hakemler tuttukları takımın maclarina verilmiyormüş bizde de aynı olsun ama nerde siyaset gibi hakemlerde hakimler gibi taraflı maslesef 15 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    okanın ne mirası olacak bırakın bu işleri gs den başka nerde şampiyonluk yaşamış boş adamın teki 11 6 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Osurukmen bumu 74 m euro 9 6 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    ulan hakeme söylemediniz mi penaltı verin şu buruk okan'a ağlamasın diye 13 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Okan ne anlar adil hakemden o top oynadığı zamanlar maçlarını fetullahçı hakemler yönetiyordu 11 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Siz rahat olun onlar bir birini zora sokmaz kaos yaratmaya çalışmayın şuan mangal keyfi yapıyorlar beraber 9 4 Yanıtla
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