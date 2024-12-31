Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızını Galatasaray'a götürüyor - Son Dakika
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Spor

Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızını Galatasaray'a götürüyor

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Fenerbahçe ile henüz sözleşmesini yenilemeyen Bright Osayi-Samuel için Victor Osimhen'in devreye girdiği iddia edildi. Nijerya basınından gelen haberlere göre, Osimhen, Osayi-Samuel'i Galatasaray'a transfer olması için ikna etmeye çalışıyor. Osimhen'in yıldız futbolcuyu ikna etmek için sık sık konuştuğu ve Galatasaray hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

31.12.2024 13:27
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Süper Lig devi Fenerbahçe ile henüz sözleşmesini yenilemeyen yıldız futbolcu Bright Osayi-Samuel için Nijerya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

OSIMHEN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in Osayi'yi Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Gazeteci Ayoola Kelechi'nin haberine göre Fenerbahçe ile henüz anlaşmaya varmayan Osayi için Galatasaraylı Victor Osimhen devreye girdi. Haberde Galatasaray ile Osayi-Samuel arasında henüz resmi bir görüşmenin yapılmadığı belirtilirken, Osimhen'in yıldız futbolcuyu ikna etmek için sık sık konuştuğu ve takım hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızını Galatasaray'a götürüyor
Osimhen, Fenerbahçe\'nin yıldızını Galatasaray\'a götürüyor

Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Nijerya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızını Galatasaray'a götürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmet s:
    GS nin ekmeğini yiyip suyunu içen karaktersiz oluyor neden acaba 12 48 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    aman aman hiç lazım değil bal yapmayan arı :) 42 4 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Samuel gitmez karaktersiz değil o kadar 4 30 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    OSAİ SAMUEL KARAKTERSİZ BATSUAİ GİBİ DEİL GELMEZ BOŞUNA UĞRAŞMAYIN 8 24 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    samuel ondan çok tanıyor gs ne alaka bılgı adam 4 yıldır burda:)))) 21 7 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    herkes olduğu yerde kalsın, gerek yok. 23 4 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    Osayi çöpün teki aman ALLAH korusun! 11 3 Yanıtla
  • yasin Özbek:
    osayi gelmez falan yazmışsınız PARA İNSANI KÖR EDER paşa paşa gelecek ???? 0 3 Yanıtla
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