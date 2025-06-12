Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Leroy Sane transferinin ardından tüm gözler şampiyonlukta önemli bir payı bulunan Victor Osimhen'in transferin çevrildi. Bu doğrultuda yapay zeka, Nijeryalı oyuncu ile ilgili transfer tahmininde bulundu.
Yapay zekaya göre, Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'dan gelecek bir teklifi kabul etme olasılığı yüzde 20 ila 30 olacağı belirtildi.
26 yaşındaki yıldızın, Napoli'den ayrılarak başka bir Avrupa ekibine transfer olma ihtimaline ise yüzde 60 ila 70 arasında bir oran verildi.
Yapay zeka, en düşük oranı ise Osimhen'in Galatasaray'da kalmasına verdi. Galatasaray'ın yıldız ismi transfer etme ihtimaline yüzde 5 ila 10 arasında oran verildi.
Son Dakika › Spor › Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı - Son Dakika
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