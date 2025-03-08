Osimhen için dikkat çeken iddia - Son Dakika
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Osimhen için dikkat çeken iddia

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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in gelecek sezon İtalyan devi Juventus forması giyeceği öne sürüldü. Eski İtalya Milli Takım futbolcusu Roberto Pruzzo, Osimhen'in yeni durağıyla ilgili bilgi verdi. Pruzzo, yaptığı açıklamada, ''Juventus'un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum'' dedi.

08.03.2025 09:13
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in gelecek sezon İtalyan devi Juventus forması giyeceği iddia edildi.

"BİR SONRAKİ FORVET OSIMHEN OLACAK"

Eski İtalya Milli Takım futbolcusu Roberto Pruzzo, Osimhen'in yeni durağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Radio Radio'da konuşan Pruzzo, "Juventus'un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Yakın çevresinden güvenilir bir kaynak bunu bana Floransa'da söyledi" dedi.

75 milyon euroluk serbest kalır maddesi olan Osimhen bu sezon çıktığı 28 maçta 22 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi. Osimhen'in güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro.

Osimhen için dikkat çeken iddia

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