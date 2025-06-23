Osimhen için gözü kararttılar! Eğer kabul ederse dünyanın en yüksek maaşlı futbolcusu olacak

Süper Lig devi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ettiği Victor Osimhen'e Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 4 yıl için 160 milyon euroluk yeni bir teklif yaptığı aktarıldı.

160 MİLYON EURO

İtalyan basınına göre, Al Hilal kulübü Nijeryalı golcüye dört yıl için toplam 160 milyon euroluk yeni bir teklif sundu. Corriere dello Sport'un haberine göre; Al Hilal, Osimhen'e yıllık net 40 milyon euro kazanacağı üç yıllık bir sözleşme önerdi. Teklifte dördüncü yıl için opsiyon da bulunuyor. Bu astronomik rakamın kabul edilmesi halinde, Osimhen dünyanın en yüksek maaşlı futbolcularından biri olacak.

75 MİLYONLUK BONSERVİSİNİ DE ÖDEMEYE RAZILAR

Al Hilal'in, oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini de ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Bu durumda transfer bonservisli şekilde gerçekleşecek.

GALATASARAY DA MASADA

Öte yandan Galatasaray, Osimhen'i Icardi'ye partner ya da alternatif olarak düşünüyor. Son dönemde Napoli ile yaşadığı problemler ve teknik ekip değişiklikleri nedeniyle yeni bir başlangıç arayışında olan 25 yaşındaki forvetin, Avrupa dışındaki tekliflere daha sıcak baktığı konuşuluyor.