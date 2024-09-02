Galatasaray, Osimhen ve Kostic İle İtalyan Yıldızları İstanbul'a Getiriyor - Son Dakika
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Galatasaray, Osimhen ve Kostic İle İtalyan Yıldızları İstanbul'a Getiriyor

Galatasaray, Osimhen ve Kostic İle İtalyan Yıldızları İstanbul\'a Getiriyor

Galatasaray, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'i İstanbul'a getirmeye hazırlanırken, Benfica'ya gönderilecek olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Juventus'un Filip Kostic'i gündemine aldı. Benfica, Kerem için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif etti ve sağlık kontrolleri için oyuncunun Lizbon'a gideceği belirtiliyor. Galatasaray, Kostic'in transferi için de temsilcisiyle görüşmelere başladı.

02.09.2024 21:06
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Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i imza için İstabul'a getirmeye hazırlanan Galatasaray, İtalya'dan bir yıldızı daha aynı uçağa bindirmek için çaba sarf ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya göndermek üzere olan Cimbom, Juventus'tan Filip Kostic'i gündemine aldı.

KEREM 11 MİLYON EURO'YA GİDİYOR

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı. Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Osimhen ile aynı uçağa binecek! Galatasaray'a İtalya'dan bir yıldız daha

KOSTIC İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kerem Aktürkoğlu'nun yerini doldurmak için hemen harekete geçen sarı kırmızılı takım, İtalyan devinin 31 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelere başladı. Galatasaray, Juventus'un ardından Filip Kostic'in temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Osimhen ile aynı uçağa binecek! Galatasaray'a İtalya'dan bir yıldız daha

JUVENTUS KARİYERİ

2022 yazında yaklaşık 15 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Kostic, İtalyan devinin formasını 87 kez giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Sırp yıldızın takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Osimhen ve Kostic İle İtalyan Yıldızları İstanbul'a Getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ferhat eser: osimhen adını ilk kez duyanlar yoruma lütfen :)) 16 63 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Ferhat eserin saçma yorumlarından sıkılanlar butonu 71 7 Yanıtla
  • ferhat eser: 5saray bu sene max 50 puanla ligi bitirir şampiyon BEŞİKTAŞ 14 57 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Mayıs'ta yeniden Şampiyon Galatasaray Yazdıracağız :) 38 30 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Bi ucak kalkar bi ucak iner.gs 25.yadına girer ve 5.yıldızı takar 29 10 Yanıtla
  • Ugurcan Samaras: Keremin istatistikleri daha iyi 11 19 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Osimhen adını ilk kez duyanların futbol bilgisi yok demektir 22 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Son derece yanlış bir transfer adam sakat 9 19 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Önce topçularınızın primini ödeyin alacaklarını verin sonra transfer yapın 7 12 Yanıtla
  • Atatürk çü: Fhılip costiç sakat diyorlar , aman dikkat 7 4 Yanıtla
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