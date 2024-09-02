Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i imza için İstabul'a getirmeye hazırlanan Galatasaray, İtalya'dan bir yıldızı daha aynı uçağa bindirmek için çaba sarf ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya göndermek üzere olan Cimbom, Juventus'tan Filip Kostic'i gündemine aldı.
Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı. Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun yerini doldurmak için hemen harekete geçen sarı kırmızılı takım, İtalyan devinin 31 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelere başladı. Galatasaray, Juventus'un ardından Filip Kostic'in temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.
2022 yazında yaklaşık 15 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Kostic, İtalyan devinin formasını 87 kez giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Sırp yıldızın takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Osimhen ve Kostic İle İtalyan Yıldızları İstanbul'a Getiriyor - Son Dakika
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