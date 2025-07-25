Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile tüm şartlarda anlaşma sağlamıştı. Fakat resmi imzalar henüz atılmadı. Bu gecikmenin sebebi belli oldu.
Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak transferde elini güçlendirmişti. Ancak Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olmaya aday Victor Osimhen için imza gecikti. Nedeni ise resmi prosedürler ve evrak işlerinin uzaması.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin banka teminatı şartını kabul etti. 40 milyon euro peşinatı hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon euroyu ise banka teminatlı iki taksitte ödeyecek. Hem Napoli hem Osimhen cephesinde sorun kalmadı. Galatasaray'ın transferi 48 saat içinde resmen duyurması bekleniyor. Resmi açıklama için artık geri sayım başladı.
Son Dakika › Spor › Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı - Son Dakika
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