Osimhen ile Arda Güler takım arkadaşı oluyor - Son Dakika
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Spor

Osimhen ile Arda Güler takım arkadaşı oluyor

Osimhen ile Arda Güler takım arkadaşı oluyor

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Victor Osimhen'in yeni talibi Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid oldu. Napoli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Osimhen, transfer listelerinin en üst sırasına yerleşti. Real Madrid'in önceliği takıma üst düzey bir 9 numara kazandırmak ve Osimhen, bu ihtiyacı karşılayabilecek nadir isimlerden biri olarak görülüyor.

19.04.2025 15:30
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Süper Lig devi Galatasaray'da mükemmel bir sezon geçiren Victor Osimhen sezon sonunun yaklaşmasıyla Avrupa devlerini birer birer peşine takmaya başladı. İddialara göre son talip Real Madrid.

75 MİLYON EURO

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon Euro'nun altına düşürmeyi düşünmüyor. Fichajes'te yer alan habere göre; 26 yaşındaki isim güçlü fiziği, yüksek gol yüzdesi ve patlayıcı performansıyla Real Madrid'in ilgisini çekti. 75 milyon euroluk bonservis, Real Madrid için caydırıcı değil.

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ BİLE

Florentino Perez'in önceliği takıma üst düzey bir "9 numara" kazandırmak. Los Galacticos, yeni sezonda takıma doğrudan katkı sağlayacak, skoru değiştirebilecek bir golcü arıyor. Osimhen, gençliği ve bitiriciliğiyle bu ihtiyacı karşılayabilecek nadir isimlerden biri olarak görülüyor.

İMZAYI ATTIRABİLİRLER

Osimhen için Avrupa'nın birçok önde gelen kulübü sıraya girmiş durumda. Ancak Real Madrid'in sportif başarıları, istikrarı ve ekonomik gücü, transferde elini güçlendiren faktörler arasında. Eğer şartlar oluşursa, Real Madrid bu yaz Avrupa futbolunun en çok konuşulan forvetlerinden biri olan Osimhen'i Santiago Bernabeu'ya getirebilir.

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Victor Osimhen, Galatasaray, Real Madrid, Arda Güler, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen ile Arda Güler takım arkadaşı oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Irem Dekin:
    Gs sene icardi yok osimhen yok muslera yok Korkmayın Korkmayın fenerbahçe yine şampiyon olamaz :-) 10 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    REAL MADRİD IN ONCELIGI DEGIL ACİLİYETİ SAG BEK, SOL BEK 2 ADET STOPER, 6 NUMARA 8 NUMARA 4 8 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Fanatik bir GS lı olarak düşüncem şu ki: Osimhen düzgün karakterli ve etkili bir forvet ancak 3. sınıf ligimizde bu durum böyle gözüküyor, Avrupanın İspanya İngiltere gibi çok koşan saldıran hızlı oynayan ülkelerinin bilhassa üst düzey takımlarında aynı şekilde olması için çok daha fazla çalışması lazım ve belki yetersiz kalabilir bunu uzmanlar sanırım görüyordur.. 5 1 Yanıtla
  • cemal dalkıran:
    saçma 5 1 Yanıtla
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