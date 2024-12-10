Osimhen'in yeni adresini duyurdular - Son Dakika
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Osimhen'in yeni adresini duyurdular

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Ocak ayında dünya devine transfer oluyor. Chelsea'nin Osimhen'i transfer etmek için 75 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Osimhen, Galatasaray'da 13 resmi müsabakada 10 gol atıp 5 asist yaptı.

10.12.2024 11:30
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Bu sezon da şampiyon olmak için iddialı bir kadro kuran Süper Lig devi Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

UNITED PEŞİNDE

Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'da büyük bir etki bırakan Victor Osimhen dünya devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Il Mattino'da yer alan habere göre Manchester United, Osimhen'i Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Il Mattino'da yer alan haberde "Victor Osimhen, Premier Lig'in hayallerini kuruyor." denilirken Manchester United'ın dışında Chelsea ve PSG'nin de bu transfer yarışına girebileceği aktarıldı.

"CHELSEA 75 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR"

İngiltere'den TEAMtalk, Manchester United'ın dışında Chelsea'nin de Osimhen'i transfer etmek için ciddi bir aday olduğunu ve Londra'nın mavi yakasının Nijeryalı süperstar için 75 milyon euro ödemeye hazır olduğunu okuyucularına aktardı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 13 resmi müsabakada görev yaparken 10 gol atıp 5 asist yaptı.

Osimhen\'in yeni adresini duyurdular
Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Sondakika.com - Spor

Victor Osimhen, Galatasaray, Chelsea, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'in yeni adresini duyurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatma Öztürk:
    boşa heveslenmeyiiiiiiinnn, adam yaza kadar GALATASARAY'da. 14 5 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    boşa heceslenmeyiiiiiiin, adam yaza kadar GALATASARAY'da. 7 4 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Ferhat eser senin sekiztas kendini kurtarsın sonra osimhen gelsin 9 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş yada fenerbahçeye gelsin kiralık 3 7 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Chelsea nin sponsoru tüpraşmış.:) 8 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    osimhen gider bir yıl sonra kiralık geri gelir bu hep böyle olmustur 2 1 Yanıtla
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