Osimhen\'in yeni adresini duyurdular

Spor

Özdağ\'dan "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt

Bu sezon da şampiyon olmak için iddialı bir kadro kuran Süper Lig devi Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

UNITED PEŞİNDE

Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'da büyük bir etki bırakan Victor Osimhen dünya devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Il Mattino'da yer alan habere göre Manchester United, Osimhen'i Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Il Mattino'da yer alan haberde "Victor Osimhen, Premier Lig'in hayallerini kuruyor." denilirken Manchester United'ın dışında Chelsea ve PSG'nin de bu transfer yarışına girebileceği aktarıldı.

"CHELSEA 75 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR"

İngiltere'den TEAMtalk, Manchester United'ın dışında Chelsea'nin de Osimhen'i transfer etmek için ciddi bir aday olduğunu ve Londra'nın mavi yakasının Nijeryalı süperstar için 75 milyon euro ödemeye hazır olduğunu okuyucularına aktardı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 13 resmi müsabakada görev yaparken 10 gol atıp 5 asist yaptı.