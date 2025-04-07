Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir - Son Dakika
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Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir

Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 32 maçta 28 gol attı. Kariyerinin en golcü sezonunu Napoli ile Serie A'da zafere ulaştıkları 2022-2023 sezonunda 39 maçta attığı 31 golle yaşayan 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, sezonun geri kalanında 4 gol daha atmayı başarırsa kariyer rekorunu kıracak.

07.04.2025 16:03
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Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Victor Osimhen, attığı gollerle Cimbom'un şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynuyor. Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı formayla kariyer sezonunu yaşamaya çok yaklaştı.

32 MAÇTA 28 GOL ATTI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Victor Osimhen, tüm kulvarlarda çıktığı 32 müsabakada 28 kez fileleri havalandırdı ve kariyerinde en çok gol attığı sezona çok yaklaştı. 26 yaşındaki forvet, sezonun geri kalanındaki maçlarda 4 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

KARİYER SEZONU NAPOLI'DE: 39 MAÇ, 31 GOL

Victor Osimhen, kariyerindeki en iyi sezonunu Napoli formasıyla Serie A şampiyonu olduğu dönemde geçirdi. 2022-2023 sezonunda Napoli'de şampiyonluk sevinci yaşayan Osimhen, ligdeki 32 müsabakada 26 gol kaydetti. İtalya temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Osimhen, bu organizasyonda ise 6 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı santrfor, İtalya Kupası'nda çıktığı bir maçta ise skora katkı yapamadı. Osimhen, söz konusu sezonunda 39 maçta 31 gol attı.

SÜPER LİG'DE 20 GOL ATTI

Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig'de 20 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ligde 23 müsabakada forma giydi. Söz konusu maçların 13'ünde gol sevinci yaşayan Osimhen, toplamda 20 kez rakip ağları sarstı. Osimhen, söz konusu müsabakalarda Onvo Antalyaspor'a karşı hat-trick yaparken, 5 müsabakada ikişer ve 7 karşılaşmada da birer gol attı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Bu sezon ligde 20 kez rakip ağları sarsan Osimhen, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Süper Lig'de 23 maçta 20 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, ligin en golcü futbolcusu konumuna yer alıyor. Nijeryalı yıldızı, 19 golle RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek ve 17 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

AVRUPA'DA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı performansı sarı-kırmızılıların üst tura çıkması için yeterli olmadı. Nijeryalı yıldız, Avrupa Ligi'nde bu sezon 7 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı. İlk iki maçta gol atamayan Osimhen, sonrasındaki 5 maçında da rakip ağları sarstı. Tottenham ve AZ Alkmaar'a ikişer, Dinamo Kiev ve Ajax'a da birer gol atan 26 yaşındaki santrfor, toplamda 6 gol kaydetti.

DERBİLERDE 3 GOL ATTI

Victor Osimhen, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 derbide 3 gol attı. Ligin 10. haftasında 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında 1 gol atan Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada da 2 kez fileleri havalandırdı.

GOL PERDESİNİ AÇMAYI SEVİYOR

Victor Osimhen, attığı 28 golün 9'unda maçtaki gol perdesini açtı. Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 28 kez fileleri havalandıran Osimhen, 9 kez maçtaki ilk golü atan oyuncu oldu. Süper Lig'deki maçlarda 8 kez golsüz eşitliği bozan Nijeryalı santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde de ilk golü atan oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı takım, Osimhen'in gol perdesini açtığı 9 karşılaşmada 7 kez sahadan galip ayrılırken, 2'şer kez de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

MAURO ICARDI'Yİ ARATMADI

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda skor yükünü sırtladı. Sarı-kırmızılı ekipte son 2 sezondaki başarılarda başrolü oynayan Icardi'nin 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan müsabakada ön çapraz bağı koptu. Michy Batshuayi'den de istediği performansı alamayan Galatasaray'da sahneye çıkan Osimhen, Icardi'nin yokluğunda takımını taşıyan isim oldu. Nijeryalı santrfor, tüm kulvarlarda 32 maçta 28 gol kaydetti ve bu sezon takımının en skorer ismi oldu.

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