Osimhen takım arkadaşlarına Atatürk'ü sormuş - Son Dakika
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Spor

Osimhen takım arkadaşlarına Atatürk'ü sormuş

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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, takım arkadaşı Osimhen'in Atatürk'e olan merakını ve ülkemizle ilgili öğrenmek istediği konuları paylaştı. Güvenç, Osimhen'in maçlarda okunan İstiklal Marşı'nı ve taraftarların ne söylediğini sorduğunu, Atatürk'ü bildiğini ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek istediğini aktardı.

22.10.2024 13:21  Güncelleme: 13:40
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Galatasaray'da maç öncesi konuşan kaleci Günay Güvenç, Osimhen'in Atatürk'ü sorduğunu söyledi. Güvenç, "Yedek kulübesinde bana çok sorular sordu, özellikle Atatürk resmiyle ilgiliydi" dedi.

"ATATÜRK'Ü SORDU"

'Osimhen röveşata golü sonrası neden sana koştu?' sorusuna cevap veren Güvenç, "Yedek kulübesinde bana çok sorular sordu, özellikle Atatürk resmiyle ilgiliydi... Atatürk'ü bildiğini söyledi, anlattım. Kendisi çok açık, özellikle çok şey öğrenmek istiyor ülkemizle alakalı. İstiklal marşımızı sordu, maçlardan önce okunduğunu söyledim. Taraftarımızın ne söylediğini sordu. Buraya sadece zaman geçirmek için gelmedi, hissettiriyor!" ifadelerini kullandı.

Osimhen takım arkadaşlarına Atatürk\'ü sormuş

Mustafa Kemal Atatürk, Victor Osimhen, Günay Güvenç, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen takım arkadaşlarına Atatürk'ü sormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Emrullah Tetik:
    Yalana bakarmısın fetö yü sordu demiyorda ATATÜRK ü sordu diyor. 16 95 Yanıtla
  • Emin Erol:
    feto yu sorsun daha iyi bilirler 11 64 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sor kardeş sor sen de Atatürk’ün nasıl iyi bir lider olduğunu öğren .. 52 7 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail:
    Bu alemde en BÜYÜK ATATÜRK tüm zamanların en Büyük lideri !!!! 49 10 Yanıtla
  • Hakan Tunca:
    Atatürkü neden sorsun. Filistin cephesini terkedip 1000den fazla alimi nasıl aştığını mi yoksa müslümanlara yaptığı zulümleri anlatması için mi sormuş 11 37 Yanıtla
  • Ramazan Şekercioğlu:
    demek ki boş insan 4 20 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EMIN EROL SEN HANGI KUŞ SAN AYNAYA BAK ANLARSIN FETO YU KIM IYI BİLİYOR 17 5 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    Bi anlatsınlar bakalım ne yorum yapacak merak ediyorum kimjongcumg 0 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    nesini soruyor baksın laik ülkede olan pisliklere baktıkça öğrenir kamalı 0 0 Yanıtla
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