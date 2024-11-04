Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir - Son Dakika
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Spor

Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın antrenmanlarına Osimhen ve Jakobs katılmadı. İki oyuncunun bireysel antrenmanlarına devam ettiği ve Tottenham maçında oynayıp oynamayacaklarına teknik direktör Okan Buruk'un yarın ve çarşamba günkü antrenmanın ardından karar vereceği belirtildi.

04.11.2024 16:01
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Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

ANTRENMANA ÇIKMADILAR

Sarı kırmızılılarda Osimhen ve Jakobs bugünkü antrenmanda da takımla çalışmadı. İki oyuncu bireysel antrenmanına devam etti. Tottenham maçında iki oyuncunun oynayıp oynamayacağına Okan Buruk yarın ve çarşamba günkü antrenmanın ardından karar verecek.

Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir

Victor Osimhen, Galatasaray, Okan Buruk, Tottenham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Turan Alan:
    KRALINIZ GALATASARAY ?????????? 36 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    V.A KUSLARA GEÇİRDİKLERİ AKLINA GELDI DEMI SIZE GECIREN GECIRENE 39 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EVET BALON PATLADI 8TAŞ IN BALONUNU OSIMEN PATLATTI, MACACBİ TRL AVIV DE TARAFSIZ SAHADA DAGITACAK 34 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    balon patladı desenize tottenham zayıf rakibine acımaz zaten 5 26 Yanıtla
  • V. A.:
    Totnhm geçirecek kol gbi 6 25 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Zaten kayacak Tottenham 5 12 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    dzeko fred ossayi verelim osimheni alalım fenerime kabul mu artı aylık İstanbul kart full dolu yemek sgk 3 14 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Samsunspor maçı daha önemli oraya saklıyor olabilir 4 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CIRTTTT İMMOBİLYE 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir - Son Dakika
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