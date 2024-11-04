Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir

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Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

ANTRENMANA ÇIKMADILAR

Sarı kırmızılılarda Osimhen ve Jakobs bugünkü antrenmanda da takımla çalışmadı. İki oyuncu bireysel antrenmanına devam etti. Tottenham maçında iki oyuncunun oynayıp oynamayacağına Okan Buruk yarın ve çarşamba günkü antrenmanın ardından karar verecek.