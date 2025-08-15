Osimhen ve Icardi\'ye büyük sevgi gösterisi! Tribünler adeta çıldırdı

Trendyol Süper Lig'in İkinci hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Galatasaray'ın yıldız golcüleri Victor Osimhen ve Mauro Icardi damga vurdu.
Galatasaray'da takıma yeniden katılan Victor Osimhen, Fatih Karagümrük karşısında maçın 61. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu dakikalarda tribünlerin hepsi ayağa kalkarak Victor Osimhen'i uzun süre ayakta alkışladı.
Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Mauro Icardi'de taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu bir diğer isim oldu. Yıldız futbolcu, ısınmaya çıktığı anlarda tribünlerde büyük coşku yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro Icardi'nın ismine özel tezahüratlarda bulunurken, aynı zamanda Arjantinli golcü ile özdeşleşen "Aşkım olayım" şarkısını da söyledi.
