Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket - Son Dakika
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Spor

Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Maçtan sonra Victor Osimhen ve Anthony Nwakaeme'nin sohbet ettiği görüldü.

17.12.2024 09:29  Güncelleme: 09:35
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini son dakikada bulduğu golle 4-3 yenmeyi başardı.

Maçtan sonra Victor Osimhen ve Anthony Nwakaeme'nin sohbet ettiği görüldü. O anlar futbolseverler tarafından beğeni aldı.

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Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.

Osimhen ve Nwakaeme\'den maçın önüne geçen hareket
Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mert Tekin:
    Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Abartmayın bazı şeyleri ikiside ayni ülke vatandaşı . konuşuyorlar niye maçın önüne gecsin ? 88 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Zaten futbolcuların çoğu arkadaş, sizin oynadığınız halı saha maçı gibi düşünün, adrenalin yüksek olduğu için itiş kakış, sonrası sarmaş dolaş eve dönme. Buradaki sıkıntı, taraftar maç bitince bitiremiyor,haftalar, aylarca konuşuyor, sövüyor, sayıyor. Bazıları sene bilmem kaç, şurda şöyle olmuştu diyor, asıl sağlıksız olan bu. 51 2 Yanıtla
  • Ateş:
    Ne olmuş maçın önüne geçmiş.Alt tarafı sohbet ediyorlar.Bu doğal olayı her futbolcu yapıyor zaten. 30 2 Yanıtla
  • Faruk K:
    Ne yapsınlar küfürmü etsinler karşılıklı? Şu olayın yani rakip takimların oyuncularının birlikte konuşmalarının haber yapılması ne acı, düşün olay nerelere gelmiş. Günümüzün dünyasında neler yaşıyoruz savaşlar virüsler hastalıklar vs.vs. bunların yanına birde bu futbolun verdiği negatif atmosfer. şuanki Futbol müsabakaları spordan başka hersey maalesef. Dövüş kavga bahis kumar küfür 21 2 Yanıtla
  • İbrahim Gökçek:
    Siz bizimle dalga mi geçiyorsunuz 1 0 Yanıtla
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