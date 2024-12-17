Osimhen ve Nwakaeme\'den maçın önüne geçen hareket

barış özcan:

Zaten futbolcuların çoğu arkadaş, sizin oynadığınız halı saha maçı gibi düşünün, adrenalin yüksek olduğu için itiş kakış, sonrası sarmaş dolaş eve dönme. Buradaki sıkıntı, taraftar maç bitince bitiremiyor,haftalar, aylarca konuşuyor, sövüyor, sayıyor. Bazıları sene bilmem kaç, şurda şöyle olmuştu diyor, asıl sağlıksız olan bu.