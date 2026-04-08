Osimhen\'den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
08.04.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in Kocaelispor maçında süre alarak ritim kazanması ve Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de sahaya çıkması planlanıyor.

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen’den sevindirici haber geldi. Nijeryalı yıldızın dönüş planı netleşti.

KOCAELİSPOR MAÇIYLA DÖNÜŞ

Serhan Türk’ün haberine göre Osimhen, Kocaelispor karşılaşmasıyla birlikte yeniden kadroya dahil olacak. Teknik heyet, yıldız golcüyü riske etmemek adına ilk etapta kontrollü şekilde süre vermeyi planlıyor. Osimhen’in ikinci yarıda oyuna girerek maç temposu kazanması hedefleniyor.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray cephesinde asıl plan ise Fenerbahçe derbisi üzerine kuruldu. Okan Buruk’un, Osimhen’i bu kritik mücadeleye %100 hazır şekilde çıkarmak istediği öğrenildi. Nijeryalı golcünün derbide ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

SAKATLIK SÜRECİ GERİDE KALDI

Osimhen, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmuştu. Kolunda kırık tespit edilen yıldız oyuncu, tedavi sürecini tamamlayarak yeniden takıma katıldı.

PERFORMANSIYLA FARK YARATTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımın en önemli hücum silahlarından biri oldu.

Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    hani havaya ucmadık 5 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:04:16. #7.12#
SON DAKİKA: Osimhen'den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.