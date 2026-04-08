Osimhen\'den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen’den sevindirici haber geldi. Nijeryalı yıldızın dönüş planı netleşti.

KOCAELİSPOR MAÇIYLA DÖNÜŞ

Serhan Türk’ün haberine göre Osimhen, Kocaelispor karşılaşmasıyla birlikte yeniden kadroya dahil olacak. Teknik heyet, yıldız golcüyü riske etmemek adına ilk etapta kontrollü şekilde süre vermeyi planlıyor. Osimhen’in ikinci yarıda oyuna girerek maç temposu kazanması hedefleniyor.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray cephesinde asıl plan ise Fenerbahçe derbisi üzerine kuruldu. Okan Buruk’un, Osimhen’i bu kritik mücadeleye %100 hazır şekilde çıkarmak istediği öğrenildi. Nijeryalı golcünün derbide ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

SAKATLIK SÜRECİ GERİDE KALDI

Osimhen, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmuştu. Kolunda kırık tespit edilen yıldız oyuncu, tedavi sürecini tamamlayarak yeniden takıma katıldı.

PERFORMANSIYLA FARK YARATTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımın en önemli hücum silahlarından biri oldu.