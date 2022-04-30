Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN) - Son Dakika
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Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)

30.04.2022 16:51
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)

Gaziantep'te, bakkallık yapan ailesine yardımcı olan ve kalan zamanlarında evin bahçesinde otomobil lastiği ile antrenman yapan 6'ncı sınıf öğrencisi Mustafa Enes Korkmaz, U11 Türkiye Grekoromen Turnuvası'nda 34 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Gaziantep'te, bakkallık yapan ailesine yardımcı olan ve kalan zamanlarında evin bahçesinde otomobil lastiği ile antrenman yapan 6'ncı sınıf öğrencisi Mustafa Enes Korkmaz, U11 Türkiye Grekoromen Turnuvası'nda 34 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.

İslahiye İlçesi Beyler Mahallesi'nde bakkallık yapan ailesine destek olan 6'ncı sınıf öğrencisi Mustafa Enes Korkmaz (11), 3 yıl önce okulda yapılan yetenek taraması sonrasında güreş sporuna ilgili olması sonucu İslahiye Gençlik Merkezi'nde güreş kursu almaya başladı. Okuldan kalan zamanlarında bakkal işleten ailesine yardım eden Korkmaz, sokakta koşup evinin avlusunda otomobil lastiği ile antrenmanlar yaparak kendisini geliştirdi. Gençlik Merkezi'nde görevli güreş antrenörü Aziz Balta, Mustafa Enes'in bu azmine şahit olarak ailesini ikna edip lisans çıkardı. Güreş hocasıyla salonda çalışmaya başlayan Mustafa Enes, Afyonkarahisar'da 12-17 Nisan'a yapılan U11 ve U13 Türkiye Serbest-Grekoromen Güreş Şampiyonası'na katıldı. Arkadaşlarından aldığı mayo ve ayakkabı ile müsabakalara çıkan Korkmaz, grekoromen 34 kiloda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak Türkiye 3'üncüsü oldu.

"HAYALİM, DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"Mustafa Enes Korkmaz, hedefinin örnek aldığı güreşçi Rıza Kayaalp gibi dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade ederek, milli takıma girmek istediğini belirtti. Güreş sporunu çok sevdiğini ve boş zamanlarında sokaklarda ve evinin avlusunda çalıştığını anlatan Korkmaz, "Hedefim milli takıma girip, dünya şampiyonu olmak. 3 yıl önce hocamızın okula gelmesiyle tanıştığım güreşi çok seviyorum. Pandemi nedeniyle kursa ara verilmesiyle aileme destek verdiğim bakkallıkta kalan zamanlarımda sokakta çalışmaya devam ettim. Sonra yine gençlik merkezi lisanslı güreşçisi olarak çalışmaya devam ediyoruz. Kendime ait mayo ve ayakkabım olmamasına rağmen Afyonkarahisar'da yapılan U11 Türkiye Grekoromen Turnuvası'nda 34 kiloda çıktığım minderde 4 galibiyet ve 1 yenilgi alarak bronz madalya kazandım. Türkiye 3'üncüsü oldum, çok mutluyum" dedi.

İslahiye Gençlik Spor Müdürlüğü Güreş Antrenörü Aziz Bolat ise Mustafa'nın çok yetenekli ve azimli bir sporcu olduğunu anlatarak, daha çok başarılar elde edeceğine inandıklarını söyledi. Bolat, "Mustafa ile okullarda yaptığımız yetenek taramasında tanıştık. Yetenekli bir sporcu. Türkiye 3'üncüsü oldu. Hedefimiz öncelikle lisanslı güreşçi sayısını artırmak. Türkiye Şampiyonası'na giderken yeterli mayo ve ayakkabımız olmadığı için güreşe çıkarken sporcularımız ayakkabı ve mayolarını değiştirerek mindere çıktılar. Bu kadar zorlu şartlarda gelen başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN)
YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, güreşte Türkiye üçüncüsü oldu (YENİDEN) - Son Dakika
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