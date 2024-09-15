Öve öve bitiremediler! Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor - Son Dakika
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Öve öve bitiremediler! Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

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Benfica'ya yeni transfer olan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ilk maçta golünü atarak 4-1'lik galibiyette pay sahibi oldu. Ayağının tozuyla herkesi büyülemeyi başaran Kerem, Portekiz'de gündem oldu. Benfica Teknik direktörü Bruno Lage ve Portekiz basını 25 yaşındaki yıldızı öve öve bitiremedi.

15.09.2024 15:44
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Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti. Portekiz'deki kariyerine golle başlayan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu için hocası Bruno Lage, maçın ardından övgü dolu sözler sarf etti. Portekiz basını da Kerem'e övgüler yağdırdı.

"KİM ALDIYSA TEŞEKKÜRLER"

Lage, "Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde katkınız var mı?" sorusunu "Hayır, bir katkım yok. Onu kim seçtiyse ona teşekkür ederim. Böyle oyuncuları, agresif kanat oyuncularını severim. Rafa, Cervi, Pizzi gibi forvet oynayan oyuncuları seviyorum ve o da bu özelliklere sahip" dedi.

Öve öve biteremediler! Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

"ONUN ADINA MUTLUYUM"

Kerem Aktürkoğlu ile konuştuğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Onunla konuştum ve oynamasını istediğim rolde kendini rahat hissetti. Moralli geldi, milli takımda 3 gol attı, bugün de eşitliği sağladı, mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öve öve biteremediler! Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

PORTEKİZ'DE MANŞETLERDE: HARRY POTTER SEVİNCİNİ YAPTI

Öte yandan Portekiz basını, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı manşetler attı. Atılan manşetler şöyle;

A Bola: Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki Türk Hava Yolları hava bağlantısı Gabriel Batista'yı ustaca atlattı.

Record: Aktürkoğlu Benfica formasıyla ilk maçında gol attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı.

Diario Noticias: Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Di Maria'nın mükemmel performanslarıyla oynanan maçta yeni teknik direktör Bruno Lage en önemli şeyi aldı.

Öve öve bitiremediler! Portekiz, Kerem Aktürkoğlu\'nu konuşuyor

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Son Dakika Spor Öve öve bitiremediler! Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: şaşırmıyorum artık böyle haberlere klasik adam şişirme 5 yaşındaki çocuklar bile yemiyor artık 13 147 Yanıtla
  • Atatürk çü: Göreceksiniz! Kerem orada gururumuz olacak. Kimse fasa fiso konuşmasın. Rabbim nazardan korusun. 91 5 Yanıtla
  • Emrullah Güllü: bazılarının zororuna gitmiş nede olsa kuşlar alemi 43 9 Yanıtla
  • Muhammet Ali Doğan: Sinem Ökten: "Benfica, 31 yaşındaki Joao Mario'yu Süper Lig'e gönderip oraya 24-25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euro'ya alıyor. Bunca yıldır hep Portekiz takımlarının transfer başarısı konuşuluyor, işte böyle oluyor. Ders çıkarmamız gereken bir transfer hikayesi." 32 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: seneye arda ferdi kerem barcelona da oynarlar yada atalanta da 10 4 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan: GS kerem gibi oyuncuya 25-30 milyon avroları veriyor. 12 ye veriyor. FB bu konuda çok başarılı. terimden beri aynı çok yabancı alıp çok yabancı gönderiyor. bir bjk li. bjk de karaktere bakmadan alıyor. sonra da kovuyor ama gitmiyor lar 5 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Kerem in tek hayali FB de oynamak, çocukluk aşkı FB ye 1 2 sene sonra muhakkak gelir 1 5 Yanıtla

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