Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılmak için resmen servet istiyor - Son Dakika
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Spor

Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılmak için resmen servet istiyor

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Beşiktaş'ın gözden çıkardığı futbolcular arasında yer alan ve sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle performansı düşen Oxlade-Chamberlain, takımdan ayrılmak için yönetimden 2 yıllık kazancı olan 6 milyon euro talep etti. Bu talep, Beşiktaş yönetimi tarafından reddedildi.

08.08.2024 14:03
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Süper Lig devi Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözden çıkardığı futbolcuların maaş yükünden kurtulmak istiyor.

6 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş, sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırmayı planlıyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Premier Lig ve Championship'ten talipleri olan futbolcu ise ayrılmak için 2 yıllık kazancı olan toplam 6 milyon euroyu istiyor.

Beşiktaş yönetimi ise İngiliz futbolcunun bu talebini geri çevirdi. Siyah-beyazlılar, futbolcuya yapılan tekliflere göre aradaki maaş farkını kaşılamayı kabul ediyor.

Oxlade-Chamberlain Beşiktaş\'tan ayrılmak için resmen servet istiyor

Beşiktaş, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılmak için resmen servet istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: u19 a gönderin orada sakatlayın bunu futbol hayatı bitsin 12 16 Yanıtla
    Hbo Hbo: O u19 a gonderme isleri bitti. Fifa futbolcudan taraf. Suresiz kadro disi bile birakamazsin yoksa eserler bir taraflarindan ferhat :) 0 0
  • Ali Kublay: Adam istemiyecekmi parasını altı odemezseniz pazarliklarla 4 e verirsiniz bonservisini adam sözleşme imzalarken silahımı çekmiş yoneticilete 9 2 Yanıtla
  • Murat yaman: mecbur ayrılacak..yoksa 2 sene salonda antrenman yapar,sonra da jübile.. 7 0 Yanıtla
    Ali Kublay: Sen böyle dedim ya adamda çekip gider yarın altı milyon Euro nün ne olduğundan haberin yok galiba iki sene 19 takımıyla oynar alır parasini 0 0
  • Bülent Bekler: antrenmanlara devam eder takıma giremez parasini alır sonra haritadan silinir futbolu bırakır 2 yıl top oynamayan adamı kim tanır kim alır 2 4 Yanıtla
  • Ankara null: la case de papel filmi gibi soygun var kosunnnnn :) 0 0 Yanıtla

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