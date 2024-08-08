Oxlade-Chamberlain Beşiktaş\'tan ayrılmak için resmen servet istiyor

Spor

Bu kadarı da pes artık! Oyun tahtasına döktüğü sıvıyla rakibini zehirledi

Süper Lig devi Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözden çıkardığı futbolcuların maaş yükünden kurtulmak istiyor.

6 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş, sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırmayı planlıyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Premier Lig ve Championship'ten talipleri olan futbolcu ise ayrılmak için 2 yıllık kazancı olan toplam 6 milyon euroyu istiyor.

Beşiktaş yönetimi ise İngiliz futbolcunun bu talebini geri çevirdi. Siyah-beyazlılar, futbolcuya yapılan tekliflere göre aradaki maaş farkını kaşılamayı kabul ediyor.