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Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü - Son Dakika
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Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası oyuncularına sert çıkıştı. Çalımbay, ''Beşiktaş'ta oynamayan oyuncular oynasaydı, sağlam olsalardı, mesela Gedson oynayabilirdi. 5 tane kadro dışı kalan adam, kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst işlerini yapsalardı bugün bambaşka şey olurdu'' ifadelerini kullandı.

Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
21.12.2023 - 22:51,  Güncelleme: 22:58
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Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan ve son olarak öne geçtiği maçta Alanyaspor'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, mücadelenin ardından flaş açıklamalarda bulundu.

"KENDİ KENDİMİZE YENİLDİK"

Maç sonrası oyuncularını hedef alan Çalımbay, "Bugün Alanyaspor bizi mağlup etmedi, kendi kendimize yenildik. Öyle 3 tane bariz hata yapılır mı yani! Yılların profesyonel oyuncuları! Gerçekten öyle... Attıkları golleri onlar atmadı, kendi ayağımızla, elimizle verdik. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu yahu!? Oyuncuların biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kadar taraftar var, onları sevindirmeleri gerekirken yaptıkları bireysel hatalardan dolayı maalesef maçı kaybettik. Onun dışında bir şey yok. İkinci yarı gayet iyi başladık. Chamberlain sakatlandı, yine her maç olduğu gibi... Ondan önce Fenerbahçe maçında iki adamımız gitti. Gedson ve Umut gidince başka şeye döndü maç. İnanamıyorum. Oyuncuların bu kadar bariz hata yapmalarına... Elimizde yapacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR KADRO DIŞI KALMASAYDI"

Oyuncularına ateş püsküren deneyimli antrenör, "Yenilen goller bizi mahvediyor. Golümüzü attık. Hiçbir şey yok. Yediğimiz gol, kendi kalemize attığımız gol gibi. Öbürü geri pas veriyor, gol oluyor. Kalecimiz topa vuracağına çalıma gidiyor ve gol oluyor. Yani böyle... Bu maçın bütün rakamlarına bakın, en üst biziz, yapmışız etmişiz, şut falan bizde. Bireysel hatalar maalesef bizi kötü yaptı. Onun dışında bir şey yok. Nasıl düzelecek? Düzelecek. Beşiktaş'ta oynamayan oyuncular oynasaydı, sağlam olsalardı, kadro dışı kalmasalardı... Mesela Gedson oynayabilirdi, oynayabilirdi. Ayağı kadar önemli değildi, oynayabilirdi. 5 tane kadro dışı kalan adam, kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst işlerini yapsalardı bugün bambaşka şey olurdu. Gitgide takım zayıflıyor. Altyapıdan alıyoruz. Tam hazır olmayanları oynatıyoruz. Bugün her şey hikaye. Tek şey yaptığımız 3 bireysel hata. Hangi takımla oynarsan oyna, bu hataları yaparsan yenilirsin. Gedson oynayabilirdi mesela, oynayabilirdi. Ayağı o kadar önemli değildi, oynayabilirdi" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Erhan Kıvanç: Ya bu takimi kuran Şenol Güneş nerde hiç sesi soluğu çıkmıyor. Böyle olacağını bile bile neden sesini çıkarmadı acaba Yanıtla 0 0

Rıza Çalımbay, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü - Son Dakika
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