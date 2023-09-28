Oyundan alınan Piatek, Çağdaş Atan'a tepki gösterip direkt soyunma odasına gitti - Son Dakika

Oyundan alınan Piatek, Çağdaş Atan'a tepki gösterip direkt soyunma odasına gitti

Oyundan alınan Piatek, Çağdaş Atan\'a tepki gösterip direkt soyunma odasına gitti
Son Güncelleme: 28.09.2023 21:16

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olan RAMS Başakşehir'de, Krzysztof Piatek, 31. dakikada oyundan alınmasına sinirlendi ve teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki gösterdi.

3. haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olan RAMS Başakşehir'de ilk yarıda oyundan alınan Krzysztof Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki göstererek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

31'DE OYUNDAN ALINDI

Takımının ilk 20 dakikada 3-0 geriye düşmesinin ardından hamle yapan Çağdaş Atan 31. dakikada Piatek ile Dimitrios Pelkas'ı oyundan alıp Paulin Keny ve Joao Figueiredo'ya şans verdi.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Oyundan alınmasına tepki gösteren 28 yaşındaki futbolcu, Atan'ın bu kararına sinirlendi ve doğrudan soyunma odasına gitti.

Oyundan alınınca deliye döndü! Piatek, Çağdaş Atan'a tepki gösterdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Çağdaş Atan, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oyundan alınan Piatek, Çağdaş Atan'a tepki gösterip direkt soyunma odasına gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyundan alınan Piatek, Çağdaş Atan'a tepki gösterip direkt soyunma odasına gitti - Son Dakika
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