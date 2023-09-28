Oyundan alınan Piatek, Çağdaş Atan\'a tepki gösterip direkt soyunma odasına gitti

3. haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olan RAMS Başakşehir'de ilk yarıda oyundan alınan Krzysztof Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki göstererek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.
Takımının ilk 20 dakikada 3-0 geriye düşmesinin ardından hamle yapan Çağdaş Atan 31. dakikada Piatek ile Dimitrios Pelkas'ı oyundan alıp Paulin Keny ve Joao Figueiredo'ya şans verdi.
Oyundan alınmasına tepki gösteren 28 yaşındaki futbolcu, Atan'ın bu kararına sinirlendi ve doğrudan soyunma odasına gitti.
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