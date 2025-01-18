Beşiktaşlı taraftarlar, Joao Mario'yu sahaya çıktığına pişman etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaşlı taraftarlar, Joao Mario'yu sahaya çıktığına pişman etti

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ın bir türlü istediği verimi alamadığı Joao Mario ve Al-Musrati, ilk 11'de başladıkları Samsunspor maçında oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlarda tepki aldı.

18.01.2025 20:46  Güncelleme: 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılarda taraftarlar, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Joao Mario ve Al Musratı'ye tepki gösterdi.

MARIO, OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Joao Mario, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı. Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen ve bu karşılaşmada da sınıfta kalan Portekizli futbolcu, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.

AL-MUSRATI DE TEPKİ GÖRDÜ

Maçın 82. dakikasında yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan Al Musrati de tepkilerden nasibini aldı.. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Musrati'yi de aynı şekilde ıslıklayarak protesto etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, Joao Mario\'yu sahaya çıktığına pişman etti

Samsunspor, Beşiktaş, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı taraftarlar, Joao Mario'yu sahaya çıktığına pişman etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktaslılar eziktaslı olmaktan pişman. Şerefli onurlu delikanlı Ankaragüçlü taraftarından selamlar 85 41 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktaslılar kaybetmekten mutlu olduğunu söylüyorlar, kaçınılmazsa zevk alırız diyorlar ahahahah. Ya FB kcğında ya GS altndalar tüm ligin o su oldular 37 20 Yanıtla
  • Apple User:
    8taş bitmiş hadi kümeye tenekespor sizi 16 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ KENDI HALINDE REZIL BIR TAKIMDIR. HAKEMLERIN ITELEMESIYLE LIGDE TUTUNMAKTADIR. 8TAŞ KUMEYE SUSLENIN KOCANIZA 10 19 Yanıtla
  • sezgin kabar:
    biz beşiktaşlı olarak mutluyuz,kaybetsede kazansada,bence rakipler korksun,kaybedecek bişeyimiz yok,şampiyonuda belirleriz evel allah,bizde stres yok,stresli saraybahçeler düşünsün,kucaktasınız unutmayın öyle yorum yapın! 14 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Rezil rüsva oldu bjk 20 9 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Herşey yolunda giderken alkışlamak destek. vermek işin kolay tarafı . Taraftar zor gunlerden geçerken destek alkış tutmalı .. 19 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    zevksiz,keyifsiz, ReNKSİZ bir maç. trübünlerde boştu, yarın yancılık yaptıkları takımın maçına gidip alkışlar . 8 9 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    Hayal kırıklığı 13 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    samsun Ballı idi. Okan iyi oynadı. samsun güzel koştu ve mücadele etti şans yanındaydı. tebrikler 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:17 Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir Ünlü anketçiden bomba açıklama Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri
23:20 Canan Karatay’dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 00:35:28. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı taraftarlar, Joao Mario'yu sahaya çıktığına pişman etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.