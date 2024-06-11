Yıllar sonra itiraf etti! Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yıllar sonra itiraf etti! Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Geniş Video İzle

Futbol hayatını İngiltere Championship ekibi Hull City'de sürdüren Ozan Tufan, kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nda birlikte çalıştığı Fatih Terim'den övgüyle bahsederek ''Çoğu kişi 'Gaz vererek oynatıyor. Hiçbir şey bilmiyor' diyor. Bu başarılar hiçbir şey bilmeden olmaz. İnsanlar tanımadan yorum yapıyor. Fatih Terim ile çalışmak bir lütuftur'' ifadelerini kullandı.

11.06.2024 19:52  Güncelleme: 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Habertürk'te Fenerbahçe kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'den de övgü dolu sözlerle bahsetti.

Ozan Tufan'ın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde;

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ NEDEN İPTAL OLDU?

"Fenerbahçe'ye transfer olacağım o dönemde Beşiktaş'la ilgili transfer görüşmem vardı. Şenol Hoca ile bir araya geldik. Fikret Orman başkandı o dönemde. Aramızda bir konuşma gerçekleşti. Şenol Hoca'nın ufak bir konuşması vardı. O konuşma gündemi değiştirdi. Bursaspor Başkanı transfere olumlu bakarken olumsuza döndü. Sonra sayın Aziz Yıldırım devreye girdi. 'Seni istiyoruz, kulüplerle anlaştık' dedi. Aziz Yıldırım, 'Yarın statta imzayı atmanı bekliyoruz' dedi. Ondan sonra Fenerbahçe serüveni başladı.

"FENERBAHÇE'DE KUPA KAZANMA HAYALİM GERÇEKLEŞMEDİ"

Fenerbahçe'de ikinci yılımda belli bir kilo problemim vardı. Onun dışında kilo problemim olmadı. Kilo konusu algı şeklinde ilerledi. Kulübün problemi vardı bana karşı, benim de hatalı olduğum dönemler vardı. Hepsini kabul ediyorum. Bursa'ya gidip yemek yediğim geri döndüğüm haberleri doğru değildi. Her oyuncunun istediği gibi Fenerbahçe'de kupa kazanma hayalinde bulundum. Ama bu hayalim gerçekleşmedi. Bana Fenerbahçe'nin kattığı tek şey kulübü çok benimsedim, onlarda beni benimsedi. Çok iyi insanlar tanıdım. Onun dışında bana taraftarın dışında kimsenin yardımı dokunmadı.

"FATİH TERİM İLE ÇALIŞMAK BİR LÜTUFTUR"

Fatih Terim benim için Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı hocalarından biridir. Çoğu kişi 'Gaz vererek oynatıyor. Hiçbir şey bilmiyor' diyor. Bu başarılar hiçbir şey bilmeden olmaz. İnsanlar tanımadan yorum yapıyor. Fatih Terim ile çalışmak bir lütuftur. Her oyuncunun onunla çalışıp ondan bir şeyler kapmasını isterim. Kendisine has bir stili var, onunla konuşmaya bile çekinirsin. İkili ilişkileri, taktiği ve teknik en iyi hocalardan biridir."

Yıllar sonra itiraf etti! Ozan Tufan\'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Hull City, Beşiktaş, Futbol, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıllar sonra itiraf etti! Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Alpi: Habere bak ,Fenerbahçeliler niye kızıyor anlamadım .fatlh terim iyi hocalardan biri sonuçta 39 20 Yanıtla
    ferhat eser: Şenol güneşin çırağı 12 39 Ümit Aytar: Ferhat bir jimnastik kulübü taraftarı olduğunu her yerde belli etme sen git tayt bak kendine 26 8 ferhat eser: ümit çok istiyosan sana pembe tayt gönderiyim bayramda giyersin hediyem olsun 9 21
  • Emir Arslan: çok iyi demek bence en kötü hocalardan birisi GS sayesinde bu kadar iyi diyorlar 14 26 Yanıtla
    Mustafa Akan: Acın mı var 11 2
  • Emir Arslan: çoğu kişi doğru söylüyor Fatih terim iyi bir hoca değil sadece gs sayesinde bir yerlere geldi çok iyi hoca olsaydı italyadan kovulmazdı 15 21 Yanıtla
  • ferhat eser: şu ozanı her gördüğümde aklıma neden hep küçük emrah gelir bi türlü çözemedim 17 15 Yanıtla
  • Salih Akinci: Kesin fonda ya parası var, yada baya kâr yaptı. 13 10 Yanıtla
  • yakup suri : Bende fenerbahçe liyim ve fatih terimin hocalığını beğeniyorum vede ozan tufana kızmıyorum ne alaka 7 3 Yanıtla

23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:37:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yıllar sonra itiraf etti! Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement