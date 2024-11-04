Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket - Son Dakika
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Spor

Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket

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3-2 biten Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Ozan Tufan damga vurdu. 35. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Tufan'ın şut atmak yerine pas vermesi büyük tepki çekti. Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunun bu hareketini eleştirdi.

04.11.2024 10:59
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek Galatasaray ile arasındaki puna farkını 5'e indirdi.

Kıran kırana geçen maça damga vuran anlardan biri ise eski Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pas vermesi oldu.

TARAFTAR ELEŞTİRDİ

Yıldız futbolcunun 35. dakikada kaleye vurmak yerine Banza'ya pas vermesi eleştiri topladı. Bordo-mavili taraftarlar Ozan Tufan'a sosyal medyada ateş püskürdü.

İşte Ozan Tufan'a yapılan eleştirilerden bazıları;

Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket
Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket
Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket
Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket
Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket
Ozan Tufan\'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket

Trabzonspor, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hüseyin Kaya:
    Kaleye vursa kaleci çıkarsa dar açıdan atamayabilir. Bu sefer adam aşağıda boş niye pas vermedin derlerdi. Hamsi kafalılar 25 15 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Yok pas attığına göre mantıklı bir pas olsa tamam diyeceğiz de amatörce bir hareket 20 5 Yanıtla
  • Vedat null:
    niyeti kötü olsa zaten o pozisyona girmez di şut atsa neden pas vermedi derdiniz not 40 yıllık TS kıyım siz kurulan kadroya bakın bu kadroyla 2 ligde bile şampiyonolunmaz Başkan gündemi iyi değiştiriyor siz ona laf edin 7 6 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Ula hamsiler samet akaydın akayudu haçan iyudu ha uşağum. 4 5 Yanıtla
  • Muhammet Hayri:
    Suç onda değil. Onu takıma alanda. Kon... Gibi geziyor takım takım. Adamda yetenek yokki 6 1 Yanıtla
  • res:
    Eski fb li ne beklenir ki 3 2 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    haberin içeriği ile görüntüdeki videonun hiç alakası yok 2 0 Yanıtla
  • Ercan Koyun:
    bugün yemekte hamsi var 0 1 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    miladı dolmuş futbolcuları milyon dolarlar vererek alan yönetim suçludur ozan zurnanın zırt deliğidir Trabzon spor,u şampiyon yapan yönetimi arkadan hançerleyen kişi bugün trabzon sporun başında olması bu takımın kaderine etkidir 0 0 Yanıtla
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