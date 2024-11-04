Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek Galatasaray ile arasındaki puna farkını 5'e indirdi.
Kıran kırana geçen maça damga vuran anlardan biri ise eski Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pas vermesi oldu.
Yıldız futbolcunun 35. dakikada kaleye vurmak yerine Banza'ya pas vermesi eleştiri topladı. Bordo-mavili taraftarlar Ozan Tufan'a sosyal medyada ateş püskürdü.
İşte Ozan Tufan'a yapılan eleştirilerden bazıları;
Son Dakika › Spor › Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket - Son Dakika
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