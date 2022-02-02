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Ozan Tufan dönüyor - Son Dakika

Ozan Tufan dönüyor

02.02.2022 13:06
Ozan Tufan dönüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek.

26 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibi ile 9 resmi maçta görev aldı. - İSTANBUL

Ozan Tufan dönüyor

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İngiltere Premier Lig, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Watford, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ozan Tufan dönüyor - Son Dakika Spor


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