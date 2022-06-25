Ozan Tufan'ı transfer eden Acun Ilıcalı, milli futbolcuyu öve öve bitiremedi: Allah'ın bir armağanı - Son Dakika
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Ozan Tufan'ı transfer eden Acun Ilıcalı, milli futbolcuyu öve öve bitiremedi: Allah'ın bir armağanı

25.06.2022 23:07

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı transfer etmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Onu Fenerbahçe ve Milli Takım'da her şeyini verirken görmek büyük bir zevkti." diyen Ilıcalı, "Ozan Tufan, çok kaliteli bir futbolcu. O bize Allah'ın bir armağanı ve bizim için her şeyini vereceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ilıcalı, deneyimli futbolcudan övgüyle bahsetti.

"BİRAZ DAHA ZAMAN İHTİYAÇ VAR"

Sporx'in Hull Daily Mail'den aktardığı habere göre, Transferler için açıklama yapan Ilıcalı, "Yüz metrenin sonundayız, bazı isimleri bitirmeye çok yakınız, bazıları için biraz daha zamana ihtiyaç var" dedi.

Ozan Tufan'ı transfer eden Acun Ilıcalı, milli futbolcuyu öve öve bitiremedi: Allah'ın bir armağanı

"BİZİM İÇİN HER ŞEYİNİ VERECEĞİNDEN EMİNİM"

"Transferle ilgili farklı oyuncularla 10 kez görüşme yaptım ve şu an çok iyi bir takıma sahip olmaya yaklaşıyoruz" yorumunu yapan İngiliz ekibinin başkanı, "Adama Traore, çok iyi bir oyuncu ve ülkesi için sadece 3 ay önce Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydi. Ozan Tufan'a özel bir yer vermeliyim çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de forma giyiyor, onu Fenerbahçe ve Milli Takım'da her şeyini verirken görmek büyük bir zevkti. Milli Takım'da 60'tan fazla kez forma giydi. Ozan Tufan, çok kaliteli bir futbolcu. O bize Allah'ın bir armağanı ve bizim için her şeyini vereceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e transfer oldu Son Dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e transfer oldu

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Son Dakika Spor Ozan Tufan'ı transfer eden Acun Ilıcalı, milli futbolcuyu öve öve bitiremedi: Allah'ın bir armağanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ozan Tufan'ı transfer eden Acun Ilıcalı, milli futbolcuyu öve öve bitiremedi: Allah'ın bir armağanı - Son Dakika
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