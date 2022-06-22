Özel sporcular, Çekya'da ilk gün 14 madalya aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Özel sporcular, Çekya'da ilk gün 14 madalya aldı

22.06.2022 14:09
Özel sporcular, Çekya'da ilk gün 14 madalya aldı

Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 14 madalya elde etti.

Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 14 madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nymburk şehrindeki organizasyona iyi başlayan milli sporcular, günü 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalyayla tamamladı.

SU-DS Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Benay Balcı ve Merve Peker'den oluşan kadın milli takımı, tarihi bir başarıya imza attı. İtalya'yı finalde 3-1 yenen milli takım, tarihinde ilk kez altın madalyanın sahibi oldu.

Erman Çetiner ve Salihcan Öztankal'dan oluşan Özel Sporcular Down Masa Tenisi Erkek Milli Takımı ise bronz madalya kazandı. Erkek milli takımı açık müsabakalarında da bronz madalya alarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırmayı başardı.

Böylece SU-DS Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda milli takım 1 altın, 2 bronz madalya elde etti.

Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nda ise Emirhan Akçakoca triatlon ve 800 metrede altın, bin 500 metrede bronz, Dilara Çevik cirit atmada altın, 800 metrede gümüş, Ali Topaloğlu 800 metrede gümüş, Münevver Yılmaz 800 metrede ve bin 500 metre yürüyüşte gümüş, Ramazan Ünlü cirit atmada gümüş, bin 500 metre yürüyüşte bronz, Kardelen Demir ise bin 500 metre yürüyüşte bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece milli atletler atletizmde ise ilk günü 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla bitirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyonaya çok iyi bir başlangıç yaptıklarını aktararak, "Milletimize yeni başarılar ve madalyalar kazandıracağız. Hedefimiz 2021 yılındaki madalya rekorumuzu geride bırakmak. Bizlere her zaman destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona 26 Haziran'a kadar sürecek.

YORUMLAR
500
1308 Osmaneli Belediyespor'da yetişen sporcu Türkiye şampiyonu oldu 1308 Osmaneli Belediyespor'da yetişen sporcu Türkiye şampiyonu oldu Son dakika haberleri | Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Atletizm Milli Takımı yurda otobüsle döndü Son dakika haberleri | Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Atletizm Milli Takımı yurda otobüsle döndü
Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel sporcular, Çekya'da ilk gün 14 madalya aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 14:15:53. #1.12#
SON DAKİKA: Özel sporcular, Çekya'da ilk gün 14 madalya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement